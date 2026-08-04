Almoços que valem a pausa: menus executivos de até R$ 80 em São Paulo

Em meio à rotina acelerada, os menus executivos se consolidaram como uma alternativa que combina praticidade, boa gastronomia e preço justo. Muito além do tradicional "prato do dia", restaurantes de diferentes estilos investem em experiências completas para o almoço, com entradas, pratos principais e, em alguns casos, sobremesas, sem ultrapassar a faixa dos R$ 80. A proposta atende tanto quem busca uma refeição de qualidade durante a semana quanto consumidores interessados em conhecer casas renomadas por um valor mais acessível. Confira.

Corrutela

Situado próximo ao Beco do Batman, na Vila Madalena, o Corrutela utiliza energia solar, mantém sistema próprio de compostagem e prioriza processos artesanais. No almoço, o restaurante oferece um menu executivo (R$ 79), que muda toda semana e é inspirado na sazonalidade e no cuidado artesanal da cozinha. Para o prato principal, é possível encontrar opções como a sobrecoxa de frango orgânico com purê de mandioquinha e brócolis ramoso e a polenta cremosa servida com milho verde, cogumelos e couve.

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 256 - Vila Madalena, São Paulo/SP - Fone: (11) 3097-9490 | Horário de funcionamento: quarta a sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h, domingo das 12h às 16h30 | Aceita VR (Alelo) | @corrutela

Azur do Mar

Azur do Mar: restaurante dedicado aos peixes e aos frutos do mar dentro do Mercado de Pinheiros (Rodrigo Fonseca/Divulgação)

O restaurante dedicado aos peixes e aos frutos do mar está dentro do Mercado de Pinheiros e se destaca pelos pratos sempre frescos. Além das mesas na área externa, a casa também oferece lugares no balcão, de onde é possível acompanhar os preparos na parrilla. De segunda a sexta, das 11h30 às 15h, a casa oferece um menu executivo completo (R$ 77). A experiência começa com uma entrada: um mix de folhas com tomatinhos, cebola, rabanete e crispy de legumes, tudo finalizado com molho cítrico. Como prato principal, o peixe do dia chega grelhado, acompanhado por arroz, farofa de banana com bacon e cebola-roxa, coentro e um pirão de moqueca.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 11h30 às 17h, sexta das 11h30 às 20h, sábado das 10h30 às 20h | Aceita VR | @azur.do.mar

Hospedaria

Hospedaria: menu executivo (R$ 79) de segunda a sexta-feira (Mário Rodrigues/Divulgação)

Com unidades no Itaim e na Mooca, o restaurante do chef Fellipe Zanuto homenageia a culinária paulista com influência dos imigrantes italianos. Com opção de menu executivo (R$ 79) de segunda a sexta-feira, o cliente inicia a refeição escolhendo entre o mix de folhas com farofinha de pão, tomate, rabanete, beterraba e molho da casa ou a bruschetta de lagarto marinado com pimentão e cebola-roxa no pão semi-italiano. Entre os pratos principais, estão a milanesa de Angus, servida com maionese de batata e salada de agrião, e o frango grelhado com salsa caipira e arroz cremoso de abóbora. Preparado no forno a lenha, há ainda o macarrão parafuso ao sugo com creme de queijo, manjericão, azeite e pão.

Serviço: Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 - Mooca, São Paulo/SP - Fone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Fone: (11) 3168-7291 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta e sábado das 12h às 22h30, domingo das 12h às 17h | Aceita VR | @hospedariasp

NOU

NOU: às sextas-feira a sugestão é o filé à milanesa (R$ 72), servido com purê de batatas e salada de rúcula (Carol Nunes/Divulgação)

Com três unidades na capital, o restaurante aposta em um cardápio versátil, tanto para um almoço casual quanto para momentos especiais. Disponível de segunda a sexta, o menu executivo traz quatro opções diferentes para cada dia da semana a partir de R$ 64. De segunda-feira, é possível pedir o Risoto de Abóbora (R$ 64), finalizado com queijo gorgonzola. Na sexta-feira, a sugestão é o filé à milanesa (R$ 72), servido com purê de batatas e salada de rúcula.

Serviço: 2 unidades + Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 419 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone (11) 2609-6939 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h | http://www.nou.com.br | Aceita VR | @nourestaurante

Sabah

Sabah: arroz chairie com michui de frango (Ricardo Carvalheiro/Divulgação)

O restaurante Sabah oferece uma autêntica experiência culinária do Oriente Médio, baseada em receitas de família e na dedicação artesanal dos seus fundadores. Além do tradicional buffet, a casa também conta com um menu executivo de segunda a sexta-feira. Oferecido por R$ 65, o menu traz uma opção de proteína, que pode ser kafta, kibe assado, kibe cru, espeto de frango ou falafel. Para completar, é possível escolher dois acompanhamentos. Entre as opções estão arroz chairie, charuto de uva, homus e tabule.

Serviço: Avenida Paulista, 735 (Club Homs) - Bela Vista, São Paulo/SP - Fone: (11) 91873-0446 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 11h30 às 15h30 e das 19h às 21h45; sábado, domingo e feriado, das 12h às 16h e das 19h às 21h45 | Aceita VR | @sabahcozinhaarabe

Lanchonete da Cidade

Lanchonete da Cidade: três opções no executivo, apelidado de Almoço Caprichado (Bruno Geraldi/Divulgação)

Referência em sanduíches na capital paulista desde 2004, a Lanchonete da Cidade oferece pratos, incluindo os conhecidos hambúrgueres. Para o almoço, a casa oferece três opções no executivo, apelidado de Almoço Caprichado: com burger (R$ 59), com a opção smash com fritas e bebida; com sanduíche (R$ 69), em que o cliente escolhe qualquer opção da categoria Brunch Sandwiches e bebida; e o prato (R$ 79), que traz filé de frango grelhado ou bife de 180 gramas, acompanhado de batata rústica, arroz, vinagrete, saladinha e bebida. Ainda é possível fechar o almoço com uma porção individual do clássico Pavê de Sonho de Valsa por mais R$ 16.

Serviço: 3 unidades + Rua Coropé, 51 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 17h à 0h, sexta e sábado das 12h à 1h, domingo das 12h à 0h | Aceita VR | @lanchonetedacidade

Palermo

Palermo: menu contempla entrada, prato principal e sobremesa por R$ 69 (Divulgação/Divulgação)

Entre as ruas Teodoro Sampaio e dos Pinheiros está o Palermo, o primeiro bar siciliano do Brasil. O endereço é uma mistura de boa mesa com coquetéis refrescantes e chope. No almoço executivo, o menu contempla entrada, prato principal e sobremesa por R$ 69. Para abrir o apetite, há o Arancini Pomodoro ou a salada do dia; de principal, há opções como Spaghetti alla Puttanesca com Atum e Risoto Pomodoro com Rúcula. Para adoçar, faz sucesso o clássico cannolo, mas também é possível pedir a fruta do dia.

Serviço: Rua Sebastião Gil, 14 – Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 11h30 às 15h, terça a sexta das 11h30 às 15h e das 18h à 1h. Sábado, das 12h à 1h. Domingo, das 12h às 18h | Aceita VR | @distritopalermobar

Pirajá

Pirajá: virado à Pirajá no menu executivo (Mário Rodrigues/Divulgação)

O Pirajá tornou-se conhecido por trazer a cultura carioca para São Paulo, regada a samba e chope gelado, e, em quase 30 anos de história, ganhou mais quinze unidades. O menu Ezécutivo inclui entrada, prato principal e sobremesa, e o valor varia conforme o prato escolhido. Há opções como o clássico Virado à Pirajá (R$ 72), com arroz branco, tutu de feijão preto, farofa de cebola, couve refogada, bisteca grelhada e ovo frito. De entrada, opções como a Saladinha ou o Caldinho de Feijão Preto e, para o desfecho, escolhe-se entre o Bolinho de Estudante, feito com tapioca e coco, ou a Salada de Frutas.

Serviço: 14 unidades + Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 3815-6881 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 23h, terça e quarta das 12h à 0h, quinta das 12h à 1h, sexta e sábado das 12h às 2h e domingo das 12h às 19h | Aceita VR | @barpiraja

Balcone

Balcone: opções variam conforme o dia (Mkt Chefe/Divulgação)

Localizado em Pinheiros, o Balcone aposta em uma cozinha descomplicada de raiz italiana. De terça a sexta-feira, a casa oferece menu executivo e as opções variam conforme o dia. Há boas pedidas, como o Rigatoni à Bolonhesa (R$ 52), o Meio Galeto servido com batata rústica (R$ 50) e o Polpetone recheado com queijo (R$ 69).

Serviço: Rua Cristiano Viana, 370 - São Paulo/SP – Fone: (11) 3476-7084 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 23h55, domingo das 12h às 17h | @balcone.sp

Momonoki

Momonoki: pratos e sobremesas que celebram o diálogo entre o Japão e o Brasil (Tsuyoshi Uehara/Divulgação)

A Momonoki traz para São Paulo uma nova forma de viver a cultura japonesa à mesa. Localizado na Vila Madalena, o café japonês contemporâneo une técnica e criatividade em pratos e sobremesas que celebram o diálogo entre o Japão e o Brasil. O menu executivo traz boas opções, como o Chicken Katsu Udon (R$ 71), com sobrecoxa de frango empanada, macarrão udon salteado em molho cremoso de curry japonês com manjericão fresco, tomates e legumes grelhados. Já o Beef Shogayaki Don (R$ 73) traz carne bovina grelhada com gengibre fresco, shoyu e sakê, servida sobre gohan junto de vegetais e ovo marinado. O menu ainda contempla entrada e sobremesa do dia.

Serviço: Rua Wisard, 264 - Vila Madalena, São Paulo/SP – Fone (11) 99257-8825 | Horário de funcionamento: terça a domingo, das 9h às 18h | Aceita VR | @momonoki.br

Esquina do Souza

Esquina do Souza: picadinho (R$ 69), feito de cubinhos de filé mignon grelhados, ovo caipira, arroz, feijão preto, farofa e pastel de queijo (Ricardo D'Angelo/Divulgação)

Eleito um dos melhores botecos de São Paulo, o bar tem unidades na Vila Leopoldina, na Pompéia e na Vila Romana. Famosa pela coxinha, pelas caipirinhas caprichadas e pelas receitas de família, a casa também serve almoço executivo. Entre os pratos principais, figuram a milanesa de frango (R$ 59), servida com arroz, feijão preto e fritas, e o picadinho (R$ 69), feito de cubinhos de filé mignon grelhados, ovo caipira, arroz, feijão preto, farofa e pastel de queijo.

Serviço: 2 unidades + Vila Leopoldina: Rua Carneiro da Silva, 185 - Vila Leopoldina, São Paulo/SP - Fone: (11) 3641-4759 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a sábado das 12h às 23h30, domingos e feriados das 12h às 19h | Aceita VR (Alelo, Sodexo e TR) | @esquinadosouza

Bicchieri Cucina & Bar

Bicchieri: Cosciotto di Vitello, um pernil de vitelo ao molho do próprio assado, servido com batata bolinha ao forno (Tadeu Brunelli/Divulgação)

Inspirado nos tradicionais restaurantes ítalo-americanos, o Bicchieri Cucina & Bar combina receitas clássicas e contemporâneas, preparadas com ingredientes selecionados. Além do menu à la carte, a casa também conta com um menu executivo de terça a sexta-feira, que é oferecido por R$ 79. Quarta-feira é dia do Spezzatino di Manzo, um picadinho de carne com legumes, com arroz, feijão, farofa, ovo e banana à milanesa. Na sexta-feira, é servido o Cosciotto di Vitello, um pernil de vitelo ao molho do próprio assado, servido com batata bolinha ao forno. Para completar a experiência, é possível adicionar uma entrada por mais R$ 9.

Serviço: Rua Natingui, 1558 - Vila Madalena, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h e das 19h às 22h; terça a quinta das 12h às 15h e das 19h às 23h; sexta e sábado das 12h às 23h; domingo das 12h às 18h | @bicchieri.cucina