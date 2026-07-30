Sem Sinner e Djokovic, João Fonseca vira cabeça de chave no Masters 1000 de Montreal

João Fonseca terá um cenário mais favorável na disputa do Masters 1000 de Montreal. Com as desistências de Jannik Sinner e Novak Djokovic, o brasileiro de 19 anos passou a integrar o grupo dos cabeças de chave do torneio canadense e entrará diretamente na segunda rodada da competição.

Atual número 27 do ranking da ATP, Fonseca será um dos 24 tenistas protegidos no chaveamento. Com isso, além de estrear apenas na segunda fase, o carioca também evita enfrentar um dos oito principais favoritos antes das oitavas de final.

A mudança ocorre em meio às ausências de alguns dos maiores nomes do circuito. Líder do ranking mundial, Sinner anunciou que não disputará o torneio por questões relacionadas à saúde. Já Djokovic, quinto colocado na classificação da ATP, optou por ficar fora da competição, mantendo a estratégia adotada nas últimas temporadas de reduzir a carga de torneios para priorizar os Grand Slams.

Outro nome importante que também não estará em Montreal é Carlos Alcaraz. O espanhol, atual número 3 do mundo, segue em recuperação de uma lesão no punho e deve retornar apenas no Masters 1000 de Cincinnati, previsto para agosto.

Brasileiro busca campanha inédita no Canadá

Esta será a segunda participação de João Fonseca no Masters 1000 canadense. Em 2025, o brasileiro foi eliminado logo na estreia ao perder para o australiano Tristan Schoolkate em sets diretos.

Agora, o momento é diferente. Após uma temporada consistente, especialmente durante a gira de saibro, Fonseca chega ao torneio ocupando a 27ª posição do ranking e vivendo a melhor fase da carreira. O desempenho recente garantiu ao tenista um lugar entre os cabeças de chave, condição inédita para ele em Montreal.

Em comunicado divulgado pelo torneio, Jannik Sinner explicou que a decisão de não competir foi tomada após conversas com sua equipe, priorizando a recuperação física.

A ausência impede que o italiano mantenha viva a chance de conquistar todos os Masters 1000 da temporada. Em 2026, Sinner já levantou os troféus de Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri e Roma.

As desistências também provocaram reação da organização. A diretora do torneio, Valérie Tétreault, lamentou a ausência dos dois principais nomes e voltou a questionar o calendário da ATP, afirmando que a sequência intensa de competições tem levado cada vez mais atletas a abrirem mão de eventos importantes para preservar a condição física.