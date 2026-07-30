Lula diz que não vai proteger Lulinha em investigação da PF: 'Terá de provar que é inocente'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quinta-feira, 30, que não vai usar o cargo para proteger o filho, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, alvo de um inquérito aberto pela Polícia Federal.

"Se meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado, um juiz, não fazer as coisas corretas", afirmou Lula, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Segundo o presidente, se o filho estiver certo, terá seu apoio. No entanto, se tiver cometido algo errado, vai arcar com as consequências. "Ele vai ter que provar que é inocente, como eu provei. E se for culpado, vai ter que pagar o que todo mundo paga quando erra."

Lula também comentou a mudança do filho para a Espanha e garantiu que ele não vai se esconder caso seja julgado.

"Ele jura para mim todo dia. Se for julgado, ele virá para cá", disse Lula.

O inquérito

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a Polícia Federal (PF) a abrir investigação contra Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, por suposto tráfico de influência e corrupção.

O pedido de autorização havia sido enviado pela PF ao STF em 24 de julho e coube a Mendonça relatar o caso. A informação foi revelada pela Folha de S.Paulo e confirmada pela reportagem da EXAME.

A Polícia Federal quer apurar se Lulinha teria atuado para obter, junto ao Ministério da Saúde, licença para comercializar cannabis medicinal em troca de influência.

Mendonça também é relator de outro processo, referente às fraudes contra o INSS. Nesse caso, o nome de Lulinha aparece por sua relação com Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado como operador de um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões, tema pelo qual o filho do presidente já é investigado.

A suspeita agora é que ele possa ter usado influência para beneficiar Antunes também junto ao Ministério da Saúde. Lulinha nega qualquer tipo de favorecimento.