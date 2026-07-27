João Fonseca volta a subir no ranking e ganha vantagem em Montreal

João Fonseca: o tenista brasileiro soma 1.710 pontos no ranking da ATP (Henry NICHOLLS / AFP)
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Publicado em 27 de julho de 2026 às 13h54.
João Fonseca voltou a subir no ranking da ATP mesmo sem entrar em quadra. Na atualização divulgada nesta segunda-feira, 27, o brasileiro ganhou uma posição e retornou ao 27º lugar, beneficiado pela queda do francês Arthur Rinderknech, que perdeu 90 pontos e caiu para a 28ª colocação.
O tenista brasileiro permaneceu com 1.710 pontos no ranking, enquanto o francês passou a somar 1.633. Na semana anterior, Rinderknech havia ultrapassado João Fonseca, mas, com a nova atualização, o brasileiro recuperou a posição.
A subida também garante uma vantagem importante para o próximo compromisso da temporada. João Fonseca será o cabeça de chave número 24 do Masters 1000 de Montreal, no Canadá, que começa no próximo domingo, 2 de agosto. A chave principal será divulgada entre sexta-feira, 31, e sábado, 1º.
Como um dos cabeças de chave, o brasileiro estreia apenas na segunda rodada, prevista para os dias 4 e 5 de agosto, ficando de fora da rodada inicial da competição.
Além disso, a posição no ranking permite que João Fonseca evite um confronto contra qualquer um dos oito principais favoritos até, pelo menos, as oitavas de final. Assim, ele não poderá enfrentar nomes como Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Flavio Cobolli, Taylor Fritz ou Alexander Bublik antes dessa fase.
A última competição oficial disputada por João Fonseca foi Wimbledon. No Grand Slam britânico, o brasileiro chegou até a terceira rodada, quando acabou derrotado pelo russo Roman Safiullin por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/3.
Após a campanha em Londres, o brasileiro participou do UTS Rio, torneio de exibição que não distribui pontos para o ranking da ATP.