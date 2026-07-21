João Fonseca cai no ranking, mas segue no top 30 da ATP

João Fonseca: o tenista brasileiro perdeu uma posição no ranking da ATP (Henry NICHOLLS / AFP)
Colaborador
Publicado em 21 de julho de 2026 às 17h00.
Última atualização em 21 de julho de 2026 às 17h03.
João Fonseca perdeu uma posição na atualização mais recente do ranking da ATP, mas segue entre os 30 melhores tenistas do mundo. O brasileiro caiu da 27ª para a 28ª colocação, com 1.710 pontos.
A mudança aconteceu após o francês Arthur Rinderknech ultrapassar o tenista do Brasil. O atleta da França chegou aos 1.723 pontos e assumiu a 27ª posição do ranking mundial.
A última competição oficial disputada por João Fonseca foi Wimbledon. No Grand Slam inglês, o brasileiro chegou até a terceira rodada, quando acabou eliminado pelo russo Roman Safiullin. Na ocasião, o russo venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/3.
Após o torneio, João participou do UTS Rio, competição de exibição que não distribui pontos para o ranking da ATP. O brasileiro volta ao circuito oficial no Masters 1000 de Montreal, que terá início no dia 2 de agosto.
Na sequência, João Fonseca também disputará o Masters 1000 de Cincinnati, utilizando os dois torneios como preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada, que começa em 31 de agosto.
No topo do ranking, o italiano Jannik Sinner segue na liderança, agora com 13.450 pontos. Alexander Zverev aparece na segunda posição, com 8.480 pontos, enquanto o espanhol Carlos Alcaraz fecha o top 3, com 8.160.
Além de permanecer como número 1 do mundo, Sinner alcançou uma marca importante na história da ATP. O italiano chegou a 81 semanas na liderança do ranking, superando o australiano Lleyton Hewitt, que acumulou 80 semanas.
Com isso, Sinner passou a ocupar a 10ª colocação entre os tenistas com mais tempo como número 1 do mundo. O recorde histórico pertence ao sérvio Novak Djokovic, que liderou o ranking da ATP durante 428 semanas.