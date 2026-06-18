Sem Neymar, Brasil encerra preparação para encarar o Haiti nesta sexta

O Brasil finalizou, nesta quinta-feira, 18, sua preparação para encarar o Haiti pela 2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O duelo será nesta sexta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Nesta quinta-feira, 18, Neymar esteve mais uma vez em campo durante o treinamento. Ele participou do aquecimento com seus companheiros e, depois, realizou um trabalho com bola, seguindo seu processo de recuperação.

Porém, a Seleção Brasileira ainda não poderá contar com Neymar para o compromisso diante dos haitianos. O atacante permanecerá em Nova Jersey para intensificar a etapa final de sua recuperação.

Já o restante do elenco realizou a última atividade, comandada por Carlo Ancelotti, antes de encarar o Haiti. Ainda nesta quinta-feira, a Seleção segue viagem para a Filadélfia, palco de seu próximo jogo na Copa do Mundo.

A Seleção Brasileira ainda tem dúvidas na equipe que entrará em campo nesta sexta-feira. A principal questão está no ataque, onde Igor Thiago foi titular contra o Marrocos, mas tem a concorrência de Matheus Cunha.

Além disso, existe uma incógnita na lateral direita, onde Ibañez e Danilo disputam a vaga. Ibañez foi quem começou jogando na última partida, mas foi substituído justamente por Danilo ainda no intervalo.

Brasil em busca da 1ª vitória

A Seleção chega para o confronto buscando sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Na estreia, a equipe comandada por Carlo Ancelotti empatou com o Marrocos por 1 a 1. O autor do gol brasileiro foi Vini Jr.

Assim, a classificação do Grupo C conta com a Amarelinha e os marroquinos com um ponto cada. Já a Escócia, que venceu na estreia, está na liderança, com três pontos, enquanto o Haiti ainda não pontuou.