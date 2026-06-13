Estreia com gol na Copa do Mundo pode ser determinante para Vini Jr no Real Madrid - entenda

Vinícius Júnior, do Real Madrid, vive um momento muito importante para definir o seu futuro no Real Madrid. Segundo informações do jornalista Abraham P. Romero, do jornal El Mundo, o clube espanhol vai aguardar as atuações do brasileiro no Mundial para definir seu futuro. A depender do primeiro jogo de Vini Jr. na Copa, após marcar um golaço e ser bastante participativo na partida contra Marrocos, o interesse do mercado vai crescer

Até quando Vini Jr tem contrato com o Real Madrid?

O brasileiro tem contrato com o clube merengue até o meio de 2027, e as negociações para sua renovação estão paralisadas. Além disso, a diretoria tem interesse em buscar outros jogadores no mercado da bola para posição, o que coloca em dúvida ainda mais o futuro do atacante em Madrid, segundo o jornal espanhol.

Diante disso, as atuações do brasileiro com a camisa do Brasil podem ser fundamentais para decidir sua permanência, ou não, no Real Madrid.

“Sempre falo que nasci preparado. Sempre tive dificuldade na vida. Representar meu país... não tenho o que reclamar. Só agradecer e fazer uma excelente competição”, comentou o brasileiro em entrevista à Cazé TV.

Neste ano pela Seleção, o jogador marcou somente um gol em quatro jogos.