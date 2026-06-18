Veja quem vai apitar o jogo Brasil x Haiti

A FIFA divulgou a arbitragem que vai comandar o duelo do Brasil contra o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O árbitro principal será o espanhol Alejandro Hernandez, de 43 anos.

A Seleção Brasileira entra em campo contra os haitianos nesta sexta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A Seleção chega ao confronto em busca da primeira vitória no Mundial. Na estreia, a equipe comandada por Carlo Ancelotti empatou por 1 a 1 com o Marrocos.

Além disso, os assistentes também serão espanhóis, Jose Enrique Naranjo e Diego Sanchez. Já o quarto árbitro será o suíço Sandro Schaerer e o árbitro reserva será o, também suíça, Stéphane de Almeida.

Experiente

Alejandro Hernandez fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026, mas conta com muita experiencia no futebol europeu. Na última Ligas dos Campeões, ele apitou 5 jogos, inclusive a vitória do PSG sobre o Chelsea por 5 a 2, nas oitavas de final.

Além disso, no último Campeonato Espanhol, ele foi responsável por comandar 19 partidas. Além disso, ele teve a missão de fazer a arbitragem do clássico entre Barcelona e Real Madrid, onde o time catalão venceu por 2 a 0 e garantiu o título da competição.