Neymar completa um mês lesionado e vai a campo pela primeira vez nos EUA

A situação de Neymar na Seleção Brasileira segue indefinida. Cercado de expectativa desde antes de sua convocação, o camisa 10 ainda segue indisponível e completa um mês desde sua lesão na panturrilha.

O Brasil estreou na Copa do Mundo no último sábado, 13, com um empate em 1 a 1 diante do Marrocos. Agora, a Amarelinha se prepara para encarar o Haiti na próxima sexta-feira, 19, pela 2ª rodada do Grupo C.

E, assim como foi contra a seleção marroquina, Carlo Ancelotti não deverá contar com o craque brasileiro. A lesão na panturrilha direita foi sofrida em 17 de maio, na partida entre Santos e Coritiba. Em um primeiro momento, foi anunciado que Neymar havia sofrido apenas um edema, que seria de fácil recuperação.

Porém, após novos exames, a CBF confirmou que ele sofreu um rompimento de fibras de grau 2 na panturrilha, o que demandaria um tratamento mais longo. Dessa forma, desde sua apresentação à Seleção, Neymar vem tratando a lesão e buscando estar disponível para a disputa do Mundial.

Avançando em sua recuperação, na última terça-feira, 16, o camisa 10 foi a campo pela primeira vez desde que se lesionou. As atividades foram controladas pela comissão médica, durante as quais realizou algumas corridas e, na sequência, fez movimentações e toques na bola.

Porém, este é apenas o começo da transição para o campo. Neymar ainda tem mais um período de recuperação pela frente, e o jogador ainda não tem prazo confirmado para sua volta aos gramados.

Brasil x Haiti

O Brasil volta a campo nesta sexta-feira, 19, diante do Haiti. O duelo será às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

A Seleção chega para o confronto buscando sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Na estreia, a equipe comandada por Carlo Ancelotti empatou com o Marrocos por 1 a 1. O autor do gol brasileiro foi Vini Jr.