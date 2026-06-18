Agências

Lamine Yamal escapa de multa de R$ 12 mil em dia de folga da Espanha; entenda

Durante seu dia de folga na seleção espanhola, o atacante aproveitou para viajar nos Estados Unidos e quase se atrasou para a reapresentação

Lamine Yamal: escapa de multa após curtir dia de fola nos EUA (AFP)

Lamine Yamal: escapa de multa após curtir dia de fola nos EUA (AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 18 de junho de 2026 às 13h39.

A quarta-feira folga da seleção espanhola quase terminou com uma punição para um de seus principais jogadores. O atacante Lamine Yamal, de 18 anos, escapou por pouco de uma multa de 2 mil euros, cerca de R$ 11,9 mil, após retornar à concentração da Espanha apenas minutos antes do horário limite estabelecido pela comissão técnica.

Os atletas espanhóis receberam um dia livre para descansar e aproveitar momentos longe da preparação para o torneio. Durante a folga, Yamal aproveitou o tempo livre ao lado da mãe, da namorada e de amigos próximos.

O grupo viajou para Nashville, cidade localizada a cerca de 200 quilômetros do local onde a delegação espanhola está hospedada. Assim, o jovem aproveitou o passeio para conhecer um restaurante especializado em culinária persa.

Porém, o problema surgiu no retorno à concentração. A viagem de carro durou aproximadamente duas horas e deixou o jogador em uma situação delicada. O atleta chegou ao hotel apenas cinco minutos antes do horário limite definido pela comissão técnica para o jantar, marcado para às 21h no horário local.

Segundo informações do jornal espanhol Diario Sport, no código disciplinar interno da seleção espanhola, qualquer atraso resultará automaticamente em uma multa de 2 mil euros.

Espanha

A estreia da Espanha na Copa do Mundo não foi como os torcedores esperavam e a seleção empatou em 0 a 0 com Cabo Verde. Lamine Yamal, que vem se recuperando de lesão, começou no banco de reservas o duelo contra os cabo-verdianos e entrou na segunda etapa, mas não conseguiu ajudar sua seleção a sair com a vitória.

Agora, a seleção espanhola volta a campo no próximo domingo (21), às 13h (de Brasília). O duelo será contra a Arábia Saudita, em Atlanta, pela 2ª rodada do Grupo H.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoEspanha

Mais de Agências

DAS-MEI: Receita prorroga prazo para pagamento até quarta-feira (28)

CEO da Uber dá alerta a motoristas de aplicativo: 'serão substituídos na próxima década'

Invicto, Paris Saint-Germain é campeão francês pela 13ª vez

Modificado no Senado, projeto que incentiva combustíveis do futuro volta à Câmara

Mais na Exame

Brasil

Flávio Bolsonaro aposta em modelo de El Salvador e redução da maioridade em plano de segurança

Pop

HBO reduz assinatura em 40% antes da estreia da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'

Esporte

Sem Neymar, Brasil encerra preparação para encarar o Haiti nesta sexta

Um conteúdo Bússola

Energia solar no Brasil: geração distribuída supera 4,3 milhões