Lamine Yamal escapa de multa de R$ 12 mil em dia de folga da Espanha; entenda

A quarta-feira folga da seleção espanhola quase terminou com uma punição para um de seus principais jogadores. O atacante Lamine Yamal, de 18 anos, escapou por pouco de uma multa de 2 mil euros, cerca de R$ 11,9 mil, após retornar à concentração da Espanha apenas minutos antes do horário limite estabelecido pela comissão técnica.

Os atletas espanhóis receberam um dia livre para descansar e aproveitar momentos longe da preparação para o torneio. Durante a folga, Yamal aproveitou o tempo livre ao lado da mãe, da namorada e de amigos próximos.

O grupo viajou para Nashville, cidade localizada a cerca de 200 quilômetros do local onde a delegação espanhola está hospedada. Assim, o jovem aproveitou o passeio para conhecer um restaurante especializado em culinária persa.

Porém, o problema surgiu no retorno à concentração. A viagem de carro durou aproximadamente duas horas e deixou o jogador em uma situação delicada. O atleta chegou ao hotel apenas cinco minutos antes do horário limite definido pela comissão técnica para o jantar, marcado para às 21h no horário local.

Segundo informações do jornal espanhol Diario Sport, no código disciplinar interno da seleção espanhola, qualquer atraso resultará automaticamente em uma multa de 2 mil euros.

Espanha

A estreia da Espanha na Copa do Mundo não foi como os torcedores esperavam e a seleção empatou em 0 a 0 com Cabo Verde. Lamine Yamal, que vem se recuperando de lesão, começou no banco de reservas o duelo contra os cabo-verdianos e entrou na segunda etapa, mas não conseguiu ajudar sua seleção a sair com a vitória.

Agora, a seleção espanhola volta a campo no próximo domingo (21), às 13h (de Brasília). O duelo será contra a Arábia Saudita, em Atlanta, pela 2ª rodada do Grupo H.