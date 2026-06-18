Neymar fica fora de Brasil x Haiti e segue em recuperação na Copa do Mundo

Neymar não vai acompanhar a delegação da Seleção Brasileira na viagem para a Filadélfia e está fora do confronto contra o Haiti, nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

O atacante segue em Nova Jersey, onde intensifica a recuperação da lesão muscular sofrida há um mês, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Enquanto o restante do elenco se deslocava para a partida, o camisa 10 manteve a programação específica entre o hotel da delegação e o centro de treinamento usado pela seleção, no Columbia Park, em Morristown, sede do New York Red Bulls.

A rotina inclui atividades em campo e sessões complementares de fortalecimento físico — parte do que fontes ligadas ao acompanhamento médico chamam internamente de "Projeto Neymar", protocolo que reúne fisioterapia duas vezes por dia, treinos de academia e acompanhamento médico e nutricional contínuo, inclusive nos dias de descanso da seleção.

O histórico da lesão

Neymar está fora dos gramados desde 17 de maio, quando sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita durante a derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

A contusão o tirou dos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito e também da estreia da seleção na Copa, no empate por 1 a 1 contra o Marrocos, no sábado, 13, partida em que ficou no banco de reservas, apoiando os companheiros.

O médico da CBF, Rodrigo Lasmar, havia estimado, em 28 de maio, um prazo de recuperação de duas a três semanas — janela que se encerrou nesta quarta-feira, 17, data que marca exatamente um mês da lesão.

Apesar do prazo médico ter vencido, Neymar segue sem treinar com bola junto ao restante do elenco.

A avaliação interna: não vale a pena acelerar

A avaliação dentro da comissão técnica é de que não vale a pena acelerar o retorno do jogador neste momento.

Por isso, a participação de Neymar contra a Escócia, no último compromisso da fase de grupos, na próxima quarta-feira, também ainda não está definida, ganhando força a possibilidade de preservá-lo até o início do mata-mata.

Nos últimos dias, o atacante avançou na recuperação e voltou a trabalhar com bola.

Na terça-feira, 16, participou da etapa inicial do treino ao lado dos companheiros, antes de seguir para atividades individualizadas — confirmando a expectativa que a própria comissão técnica já vinha sinalizando na semana anterior.

Também conversou brevemente com Carlo Ancelotti no gramado.

Apesar da evolução, especialistas ouvidos pela imprensa brasileira alertam que, além do tempo de cicatrização da lesão em si, Neymar ainda precisará de alguns dias adicionais para recuperar o condicionamento físico perdido durante o período de treinos controlados — o que distancia ainda mais uma possível estreia na Copa.