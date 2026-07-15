40 bancos dos EUA testarão ações cripto e fundos em blockchain, diz jornal

Uma reportagem do jornal Wall Street Journal revelou que perto de 40 bancos e empresas provedoras de tecnologia dos Estados Unidos farão um teste para tokenizar ativos como ações de empresas.

Entre as instituições financeiras estão os bancos JP Morgan e Goldman Sachs, as gestoras BlackRock e Vanguard e a Bolsa de Valores de Nova York (Nyse). Os testes serão conduzidos na Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), a principal infraestrutura do mercado financeiro dos EUA.

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Os tokens de ativos tradicionais serão armazenados no blockchain da DTCC e incluem ações da Microsoft e da Circle, além de cotas dos fundos Invesco QQQ Trust, State Street SPDR S&P 500 ETF Trust e iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF.

De acordo com o Wall Street Journal, a DTCC planeja lançar seu programa de tokenização formalmente em outubro. Quando isso ocorrer, as empresas que mantém ativos na câmara de compensação poderão converter parte de seus ativos em tokens.

“As empresas participantes testarão o processo instruindo a DTCC a liquidar transações específicas na blockchain. Por exemplo, o JP Morgan tokenizará uma parte de sua posição no Invesco QQQ Trust mantida na DTCC, preservando a possibilidade de convertê-la novamente em ações tradicionais”, diz a reportagem.

O que é tokenizar ações?

Os tokens mantidos na DTCC poderão ser convertidos novamente em ações e cotas de fundos tradicionais.

Tokenização é o processo de registrar um ativo em blockchain em vez usar os métodos tradicionais de registro, negociação e liquidação desse ativo. Os defensores da tecnologia dizem que é possível reduzir intermediários nesse processo, pois os contratos inteligentes da blockchain permitem programar etapas que hoje seriam feitas por meio da contratação de empresas especializadas.

Com isso, a oferta do produto financeiro poderia ser realizada de maneira mais barata, eficiente e rápida. Um outro ponto importante é que ativos em blockchain podem ser negociados 24/7, sem os limites do horário comercial.

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