Pep Guardiola vai deixar o Manchester City após 10 anos

Pep Guardiola: técnico conquistou 20 títulos pelo City (Action Images/Lee Smith/Reuters)
Publicado em 19 de maio de 2026 às 14h55.
O técnico Pep Guardiola comunicou aos jogadores do Manchester City que deixará o comando da equipe após a última partida da Premier League, contra o Aston Villa, segundo o jornal britânico Guardian.
A informação surgiu na noite da última segunda-feira, 18, enquanto o City se preparava para enfrentar o Bournemouth. Segundo o jornal, o Manchester City avançou nas negociações com Enzo Maresca, ex-treinador do Chelsea. O clube teria chegado a um acordo de três anos com o técnico.
Maresca trabalhou como assistente de Guardiola na temporada 2022-23. O italiano, de 46 anos, estava sem clube desde 1º de janeiro de 2026, quando deixou o Chelsea após problemas com a diretoria.
No clube de Londres, Maresca conquistou uma Conference League e a Copa do Mundo de Clubes. A contratação pelo Manchester City envolverá compensação ao Chelsea, já que o contrato ainda tinha três anos e meio de vigência.
A saída de Guardiola encerra um ciclo de uma década no Manchester City. No período, o técnico conquistou 20 troféus. A lista inclui seis títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões.
Na atual temporada, o City segue na disputa pelo título da Premier League, na segunda posição. O clube também já assegurou a Copa da Liga e a FA Cup.