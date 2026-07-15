Que horas é o jogo Argentina x Inglaterra hoje? Seleções se enfrentam na semifinal da Copa

A Copa do Mundo de 2026 conhecerá nesta quarta-feira, 15, o segundo finalista da competição. Inglaterra e Argentina se enfrentam às 16h, de Brasília, no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, em duelo que vale um lugar na decisão do torneio.

Os ingleses garantiram presença entre os quatro melhores do Mundial após eliminar a Noruega nas quartas de final.

Do outro lado, a Argentina precisou da prorrogação para confirmar a classificação. A seleção comandada por Lionel Scaloni derrotou a Suíça por 3 a 1 e manteve viva a chance de conquistar mais um título mundial.

Quem avançar no confronto entre Inglaterra e Argentina enfrentará a Espanha na grande decisão da Copa do Mundo de 2026.

Que horas é o jogo Argentina x Inglaterra hoje?

A partida começa às 16h (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo Argentina x Inglaterra?

O jogo será transmitido ao vivo em TV Globo, sportv, getv e Cazé TV. É possível também acompanhar em tempo real na EXAME.

Prováveis escalações

Argentina

Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández; Lionel Messi e Julián Álvarez

Inglaterra

Pickford; Konsa, Stones, Guéhi e O’Reilly; Declan Rice e Elliott Anderson; Anthony Gordon, Bellingham e Madueke; Harry Kane