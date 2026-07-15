Que horas é o jogo Argentina x Inglaterra hoje? Seleções se enfrentam na semifinal da Copa

Lionel Messi: a Argentina já disputou duas prorrogações nesta Copa do Mundo (Carl Recine/Getty Images/AFP)
Repórter
Publicado em 15 de julho de 2026 às 12h31.
A Copa do Mundo de 2026 conhecerá nesta quarta-feira, 15, o segundo finalista da competição. Inglaterra e Argentina se enfrentam às 16h, de Brasília, no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, em duelo que vale um lugar na decisão do torneio.
Os ingleses garantiram presença entre os quatro melhores do Mundial após eliminar a Noruega nas quartas de final.
Do outro lado, a Argentina precisou da prorrogação para confirmar a classificação. A seleção comandada por Lionel Scaloni derrotou a Suíça por 3 a 1 e manteve viva a chance de conquistar mais um título mundial.
Quem avançar no confronto entre Inglaterra e Argentina enfrentará a Espanha na grande decisão da Copa do Mundo de 2026.
A partida começa às 16h (horário de Brasília).
O jogo será transmitido ao vivo em TV Globo, sportv, getv e Cazé TV. É possível também acompanhar em tempo real na EXAME.
Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández; Lionel Messi e Julián Álvarez
Pickford; Konsa, Stones, Guéhi e O’Reilly; Declan Rice e Elliott Anderson; Anthony Gordon, Bellingham e Madueke; Harry Kane