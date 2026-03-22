O Manchester City venceu o Arsenal por 2 a 0 neste domingo, 22, em Wembley, e conquistou o título da Copa da Liga Inglesa 2026. O grande nome da final foi Nico O’Reilly, autor dos dois gols que garantiram o troféu para a equipe comandada por Pep Guardiola.

A decisão foi disputada em jogo único, no tradicional estádio de Londres, e colocou frente a frente dois dos principais clubes do futebol inglês. Com o resultado, o City amplia sua galeria de conquistas e encosta no maior campeão do torneio.

Resultado de Arsenal x City: O’Reilly decide a final

Mesmo cercado por estrelas como Haaland e Rodri, o herói improvável da final foi o jovem Nico O’Reilly. Os dois gols saíram no segundo tempo.

Aos 14 minutos, após cruzamento de Cherki, o goleiro Kepa falhou ao tentar segurar a bola, e O’Reilly aproveitou para marcar de cabeça.

Quatro minutos depois, aos 18, o City voltou a pressionar. Em jogada trabalhada, Matheus Nunes cruzou na medida, e O’Reilly apareceu novamente pelo alto para ampliar e definir o placar de Arsenal 0 x 2 Manchester City.

O Arsenal teve maior posse de bola em parte do jogo, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária. O City foi mais eficiente nas oportunidades criadas e aproveitou falhas pontuais para construir o placar.

Manchester City chega ao 9º título da Copa da Liga

Com a vitória sobre o Arsenal, o Manchester City conquista seu nono título da Copa da Liga Inglesa. Cinco dessas taças foram levantadas sob o comando de Pep Guardiola.

O clube já havia sido campeão nas edições de 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021. Agora, o City fica a apenas um troféu do Liverpool, maior vencedor da competição, com 10 conquistas.