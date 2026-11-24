A corrida global pela infraestrutura necessária à expansão da inteligência artificial pode abrir uma janela de oportunidade para a América Latina. Enquanto os Estados Unidos enfrentam dificuldades para atender à crescente demanda por energia dos data centers, países como Brasil, Chile e México despontam como alternativas para receber parte desses investimentos.

A combinação de energia renovável abundante, custos competitivos de construção, disponibilidade de terrenos e demanda crescente por serviços digitais coloca, segundo especialistas, a região em uma posição favorável em um dos maiores ciclos de investimentos em infraestrutura das últimas décadas.

O tema foi discutido durante o 2026 Council of the Americas Symposium, realizado em 19 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos.

Sob a mediação de Candela Macchi, responsável pela área de ratings e pesquisa para América Latina da Moody’s Ratings, o painel reuniu executivos dos setores de energia e tecnologia e a ministra de Energia do Chile para discutir o que falta à região para ganhar protagonismo nesse mercado.

“As medidas que tomarmos hoje definirão se a América Latina será apenas uma participante dessa revolução da inteligência artificial ou se será a região que fornecerá a energia para impulsioná-la”

Candela Macchi, da Moody’s Ratings



Uma janela de oportunidade

Somente no primeiro semestre de 2026, cerca de 125 projetos de data centers foram cancelados ou adiados nos Estados Unidos, o equivalente a aproximadamente US$ 200 bilhões em investimentos, segundo Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy.

Na avaliação do executivo, as dificuldades de acesso à energia no mercado americano abrem espaço para que a América Latina atraia não apenas estruturas destinadas a atender à demanda local, mas também grandes projetos voltados ao processamento e ao treinamento de modelos de inteligência artificial.

Brasil e Chile, na visão de Barrera, apresentam condições especialmente favoráveis, tanto pela disponibilidade de energia renovável quanto pelo histórico de investimentos estrangeiros em infraestrutura.

“Precisamos desmistificar um pouco o risco da América Latina”, afirmou o executivo, ressaltando que os países da região apresentam diferentes níveis de maturidade e segurança para os investidores.

Ricardo Alário, CEO e cofundador da ODATA, também considera a disponibilidade de energia o principal diferencial competitivo da região, seguido pela capacidade de financiar projetos de grande escala.

Segundo o executivo, Brasil, Chile e México desenvolveram, ao longo da última década, um ecossistema capaz de construir e operar data centers, mas ainda precisam comunicar melhor essas vantagens ao mercado internacional.

“Temos um problema de marketing, um problema de percepção. Precisamos dizer ao mundo que temos energia limpa disponível agora, a preços muito competitivos, e que somos capazes de construir e operar essa infraestrutura”, afirmou Alário.

Disponibilidade de energia

Para Sean Ludick, presidente e COO da Voltron Technology, esse movimento abre oportunidades tanto para grandes data centers quanto para estruturas de processamento distribuídas, mais próximas dos usuários e necessárias a aplicações como robótica, serviços financeiros, segurança e saúde.

“À medida que as empresas deixam de experimentar a IA e passam a depender dela, cria-se uma enorme demanda recorrente por capacidade computacional”, afirmou.

Para Ludick, cuja empresa já estabeleceu parcerias na Colômbia, no Chile, no Brasil e no México, o principal desafio da América Latina está na capacidade de execução dos projetos, o que exigiria integrar energia, licenciamento, conectividade por fibra óptica, equipamentos, sistemas de refrigeração e financiamento.

Do ponto de vista do setor público, Ximena Rincón, ministra de Energia do Chile, defendeu políticas que ofereçam segurança aos investidores, agilidade no licenciamento e garantias de que os empreendimentos também gerem benefícios para os países que os recebem.

“A América Latina pode aproveitar sua riqueza em termos de geração de energia renovável, gás e até diesel, transformando a região em uma oportunidade para o mundo e também para seus próprios habitantes”, afirmou.

O crescimento do setor, entretanto, também exige atenção aos impactos ambientais e sociais. Barrera defendeu que os projetos sejam discutidos com as comunidades desde as primeiras etapas e que não comprometam a disponibilidade de recursos como água e energia para a população local.

Ao encerrar o painel, Candela Macchi ressaltou que o aproveitamento dessa oportunidade dependerá da capacidade de articulação entre governos, empresas de energia, operadores de data centers e companhias de tecnologia.

“As medidas que tomarmos hoje definirão se a América Latina será apenas uma participante dessa revolução da inteligência artificial ou se será a região que fornecerá a energia para impulsioná-la”, afirmou.