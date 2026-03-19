Santos demite Vojvoda e anuncia Cuca como novo técnico

O Santos anunciou a contratação de Cuca como novo técnico da equipe após a demissão de Juan Pablo Vojvoda. A mudança no comando ocorre depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e em meio à pressão da torcida na Vila Belmiro.

A diretoria optou pela troca após sequência de resultados abaixo do esperado no início da temporada. Durante a partida contra o Internacional, o treinador foi alvo de protestos após o gol sofrido nos acréscimos. Ao final do jogo, as manifestações continuaram com vaias no estádio.

Cuca assume o Santos após saída de Vojvoda

Cuca assinou contrato com o Santos até o fim de 2026 e chega para sua quarta passagem pelo clube. O treinador será acompanhado pelo auxiliar Cuquinha e pelo preparador físico Omar Feitosa.

Após a saída de Vojvoda, a negociação com o novo técnico avançou rapidamente. A diretoria buscou acelerar o processo para ter um novo comandante já na próxima rodada do Brasileirão.

Internamente, o clube avalia que Cuca chega com experiência e conhecimento do ambiente, além de relação próxima com o presidente Marcelo Teixeira e histórico de trabalho com o diretor de futebol Alexandre Mattos.

Passagem de Vojvoda pelo Santos

A troca no comando técnico ocorre após desempenho irregular da equipe. O Santos foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista e soma apenas uma vitória no Brasileirão.

Vojvoda havia assumido o time em agosto de 2025, após passagem pelo Fortaleza, com a missão de evitar o rebaixamento. O treinador conseguiu manter o clube na Série A e classificou a equipe para a Copa Sul-Americana.

Na temporada seguinte, porém, os resultados não se repetiram. Ao todo, o técnico encerra a passagem com 10 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, com 43,4% de aproveitamento.

Histórico de Cuca no Santos

Esta será a quarta passagem de Cuca pelo Santos. A primeira passagem ocorreu em 2008, com retornos ao clube em 2018 e 2020.

Na passagem mais recente, o treinador levou a equipe à final da Copa Libertadores, terminando como vice-campeão. Ao longo das três experiências anteriores, acumulou participações em diferentes contextos do clube, incluindo disputas contra o rebaixamento e campanhas em competições continentais.

A diretoria também considera possíveis repercussões externas relacionadas ao nome do treinador. O caso envolve um episódio ocorrido no fim da década de 1980, cuja condenação foi posteriormente anulada em 2024.

Apesar disso, o clube avalia que a experiência do técnico e o conhecimento do ambiente podem contribuir para a sequência da temporada.

Nas redes sociais, Cuca afirmou estar feliz com o retorno ao Santos e destacou a confiança da diretoria no novo trabalho.