Santos acerta com Vojvoda para ser o novo técnico

Juan Pablo Vojvoda começou a carreira como interino no Newell's Old Boys (Mateus Lotif/Divulgação)
Repórter
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14h40.
Última atualização em 21 de agosto de 2025 às 14h42.
O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda aceitou a proposta do Santos e será o substituto de Cleber Xavier, demitido no último domingo após a goleada de 6 a 0 sofrida contra o Vasco pelo Brasileirão.
Segundo o GE, o contrato do técnico será válido até o fim de 2026.
As negociações avançaram nas últimas horas após o Peixe descartar a vinda de Jorge Sampaoli, argentino que esteve na Vila em 2019, quando levou o Peixe ao vice-campeonato brasileiro.
De acordo com o GE, Vojvoda Foi procurado por clubes brasileiros, mas rejeitou duas ofertas. Restam questões burocráticas para o anúncio, que pode ocorrer ainda nesta quinta-feira. Vojvoda é aguardado em Santos nesta sexta-feira para assinar o contrato.
A tendência é que o treinador só comande o Peixe contra o Fluminense, no próximo dia 31.
Juan Pablo Vojvoda começou a carreira como interino no Newell's Old Boys. Depoi,s foi para o Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, todos antes de chegar à Unión La Calera, do Chile. De lá, foi para o Fortaleza, onde fez um trabalho de peso.
No Leão do Pici, ficou de 2021 a 2025. Ganhou três edições do Campeonato Cearense (21, 22 e 23) e duas Copas do Nordeste (2022 e 24). Em 2022, o Fortaleza virou o turno na lanterna do Brasileirão, mas escapou do rebaixamento. Até hoje, ninguém repetiu o feito.
Em 2023, levou o Fortaleza à decisão da Sul-Americana, mas a equipe acabou caindo nos pênaltis para a LDU