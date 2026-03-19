Sorteio da Libertadores e Sul-Americana 2026: veja horário e onde assistir

Libertadores 2026: Brasil terá seis clubes na fase de grupos do torneio (CONMEBOL/Reprodução)
Repórter
Publicado em 19 de março de 2026 às 08h52.
A Conmebol realiza nesta quinta-feira, 19, o sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana 2026.
O evento acontece às 20h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, e vai definir os caminhos iniciais das equipes nas duas competições continentais.
O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026 será realizado nesta quinta-feira, 19, às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque.
O sorteio define os oito grupos da competição, com quatro clubes em cada chave.
Ao todo, 32 equipes participam da fase de grupos. Cada time fará seis partidas, três como mandante e três como visitante, em busca de uma vaga nas oitavas de final.
A cerimônia terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+ e também no canal da Libertadores no YouTube.
A divisão dos potes segue o ranking da Conmebol de 2025. O Brasil terá seis clubes na fase de grupos, sendo três entre os cabeças de chave: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Corinthians e Cruzeiro aparecem no pote 2, enquanto o Mirassol está no pote 4.
O sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026 acontece no mesmo dia, quinta-feira, 19, às 20h (de Brasília), também na sede da Conmebol, em Luque.
A transmissão será feita ao vivo pelo Disney+ (plano premium) e pelo canal oficial da Conmebol no Youtube.
Assim como na Libertadores, o sorteio define os grupos da competição, que também terá 32 clubes distribuídos em chaves. Sete clubes brasileiros estão na disputa, sendo quatro deles cabeças de chave.
Os representantes brasileiros são Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo e Vasco.