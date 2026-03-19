Sorteio da Libertadores e Sul-Americana 2026: veja horário e onde assistir

A Conmebol realiza nesta quinta-feira, 19, o sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana 2026.

O evento acontece às 20h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, e vai definir os caminhos iniciais das equipes nas duas competições continentais.

Que horas é o sorteio da Libertadores?

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026 será realizado nesta quinta-feira, 19, às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque.

O sorteio define os oito grupos da competição, com quatro clubes em cada chave.

Ao todo, 32 equipes participam da fase de grupos. Cada time fará seis partidas, três como mandante e três como visitante, em busca de uma vaga nas oitavas de final.

Onde assistir ao sorteio da Libertadores ao vivo?

A cerimônia terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+ e também no canal da Libertadores no YouTube.

Potes do sorteio da Libertadores

A divisão dos potes segue o ranking da Conmebol de 2025. O Brasil terá seis clubes na fase de grupos, sendo três entre os cabeças de chave: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Corinthians e Cruzeiro aparecem no pote 2, enquanto o Mirassol está no pote 4.

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU e Independiente del Valle

Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU e Independiente del Valle Pote 2: Corinthians, Cruzeiro, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar e Universitario

Corinthians, Cruzeiro, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar e Universitario Pote 3: Junior Barranquilla, Universidad Católica, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira e Cusco

Junior Barranquilla, Universidad Católica, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira e Cusco Pote 4: Mirassol, Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Independiente Medellín, Tolima, Sporting Cristal e Barcelona de Guayaquil

Calendário da Libertadores 2026

Fase de grupos: 7 de abril a 28 de maio

Oitavas de final: 11 a 20 de agosto

Quartas de final: 8 a 17 de setembro

Semifinais: 13 e 22 de outubro

Final: 28 de novembro

Quando é o sorteio da Copa Sul-Americana 2026?

O sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026 acontece no mesmo dia, quinta-feira, 19, às 20h (de Brasília), também na sede da Conmebol, em Luque.

Onde assistir ao sorteio da Sul-Americana ao vivo?

A transmissão será feita ao vivo pelo Disney+ (plano premium) e pelo canal oficial da Conmebol no Youtube.

Potes do sorteio da Sul-Americana

Assim como na Libertadores, o sorteio define os grupos da competição, que também terá 32 clubes distribuídos em chaves. Sete clubes brasileiros estão na disputa, sendo quatro deles cabeças de chave.

Pote 1: River Plate, Atlético-MG , São Paulo , Racing, Grêmio, Olimpia, Santos e América de Cali

River Plate, , , Racing, Olimpia, e América de Cali Pote 2: San Lorenzo, Red Bull Bragantino , Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco, Cienciano e Tigre

San Lorenzo, , Palestino, Millonarios, Caracas, Cienciano e Tigre Pote 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero e Macará

Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero e Macará Pote 4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Botafogo, Carabobo, O’Higgins e Juventud de Las Piedras

Os representantes brasileiros são Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino, Botafogo e Vasco.

Calendário da Sul-Americana 2026