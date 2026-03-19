Libertadores e Sul-Americana 2026: veja os grupos sorteados pela Conmebol

A Conmebol realiza, nesta quinta-feira, o sorteio dos grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2026. A cerimônia acontece na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

A definição das chaves da Copa Sul-Americana já foi concluída, enquanto o sorteio da Libertadores segue em andamento. As fases de grupos das duas competições estão previstas para começar entre os dias 7 e 9 de abril e se encerrar entre 26 e 28 de maio.

O Brasil terá seis representantes na Libertadores: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Mirassol.

Na divisão por potes, Flamengo, Palmeiras e Fluminense aparecem no pote 1; Corinthians e Cruzeiro no pote 2; e o Mirassol no pote 4.

Confira a composição dos grupos da Libertadores 2026:

Grupo A: Flamengo, Estudiantes-ARG, Cusco-PER

Grupo B: Nacional-URU, Universitario-PER, Coquimbo Unido-CHI

Grupo C: Fluminense, Bolívar-BOL, Deportivo La Guaira-VEN

Grupo D: Boca Juniors-ARG, Cruzeiro, Universidad Católica-CHI

Grupo E: Peñarol-URU, Corinthians, Independiente Santa Fe-COL

Grupo F: Palmeiras, Cerro Porteño-PAR, Junior Barranquilla-COL

Grupo G: LDU-EQU, Lanús-ARG, Always Ready-BOL

Grupo H: Independiente del Valle-EQU, Libertad-PAR, Rosario Central-ARG

Grupos da Copa Sul-Americana 2026

Na Sul-Americana, os clubes brasileiros participantes são Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo.

Veja a distribuição das equipes:

Grupo A: América de Cali-COL, Tigre-ARG, Macará-EQU e Alianza Atlético-PER

Grupo B: Atlético-MG, Cienciano-PER, Puerto Cabello-VEN e Juventud-URU

Grupo C: São Paulo, Millonarios-COL, Boston River-URU e O'Higgins-CHI

Grupo D: Santos, San Lorenzo-ARG, Deportivo Cuenca-EQU e Recoleta-PAR

Grupo E: Racing-ARG, Caracas-VEN, Independiente-BOL e Botafogo

Grupo F: Grêmio, Palestino-CHI, Montevideo City Torque-URU e Deportivo Riestra-ARG

Grupo G: Olimpia-PAR, Vasco, Audax Italiano-CHI e Barracas Central-ARG

Grupo H: River Plate-ARG, Bragantino, Blooming-BOL e Carabobo-VEN

*Em atualização.