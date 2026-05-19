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Brasil de Ancelotti troca promessa por experiência na Copa do Mundo de 2026

Lista final do Brasil para a Copa de 2026 mistura medalhões, sobreviventes de ciclos passados e poucas surpresas

Seleção Brasileira: Técnico italiano prioriza nomes experientes (Mauro PIMENTEL / AFP via Getty Images))

Seleção Brasileira: Técnico italiano prioriza nomes experientes (Mauro PIMENTEL / AFP via Getty Images))

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 19 de maio de 2026 às 23h00.

Carlo Ancelotti divulgou na segunda-feira a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 e confirmou uma característica importante de sua primeira lista para o torneio: a presença jogadores experientes no elenco. O treinador italiano priorizou atletas com passagem consolidada pela Seleção e histórico em grandes competições internacionais.

Entre os nomes de maior destaque está Neymar, que retorna à Seleção após três anos. O atacante disputará sua quarta Copa do Mundo e segue como uma das principais referências técnicas da equipe brasileira.

Além de Neymar, jogadores como Casemiro, Alisson, Danilo e Marquinhos aparecem como pilares da equipe comandada por Ancelotti. Todos participaram de ciclos anteriores da Seleção e chegam ao torneio com mais experiência na competição.

A convocação também demonstra a intenção de Ancelotti de montar uma equipe equilibrada entre juventude e experiência. Embora nomes mais jovens como Endrick, Rayan e Matheus Cunha estejam presentes, a comissão técnica optou por manter uma base com jogadores acostumados à pressão de grandes torneios.

Média de idade é alta

A média de idade de 29,2 anos e 11 atletas acima dos 30 também evidenciam isso, um aumento de quase um ano na comparação com a lista da Copa do Mundo de 2022, que era de 28,4 anos. Entre os remanescentes de ciclos anteriores, Weverton será o jogador mais velho do Brasil na Copa de 2026. O goleiro do Grêmio disputará o torneio aos 38 anos e seis meses.

Além de Weverton, outros dez jogadores acima dos 30 anos defenderão o Brasil na Copa: Alisson, Ederson, Marquinhos, Danilo, Alex Sandro, Douglas Santos, Léo Pereira, Casemiro, Fabinho e Neymar.

O meio-campista comemoram a vitória no final da partida das oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia 2018 entre Brasil e México, na Arena Samara, em Samara, em 2 de julho de 2018. (Foto de )

Confira a lista dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026:

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
  • Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma);
  • Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo);
  • Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo?

O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, contra o Marrocos. A equipe está no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia.

Antes do torneio começar, a seleção vai jogar dois amistosos: contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.

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