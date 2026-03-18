Santos x Internacional: horário, onde assistir e prováveis escalações

Santos e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, 18, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes pressionadas neste início de competição: o Peixe tenta se afastar da parte de baixo da tabela, enquanto o Colorado entra em campo na lanterna e ainda sem vitória no Brasileirão.

Como chega o Santos para o confronto

O Peixe entra para a rodada ocupando a 14ª colocação, com seis pontos conquistados em seis jogos. Na última rodada, a equipe empatou por 1 a 1 com o Corinthians, também na Vila Belmiro. O momento aumenta a pressão sobre o técnico Juan Pablo Vojvoda, que chega ameaçado ao confronto.

Além da situação na tabela, o time santista tenta encerrar um retrospecto recente ruim contra o Internacional: o Santos não vence o adversário há quase seis anos. Desde então, foram três vitórias do Colorado e cinco empates. O último triunfo santista no duelo aconteceu em novembro de 2020, por 2 a 0, na Vila Belmiro.

Como chega o Internacional para o confronto

O Internacional vive cenário ainda mais delicado. O time gaúcho é o lanterna do Brasileirão, com dois pontos, resultado de dois empates e quatro derrotas. Na rodada passada, a equipe perdeu por 1 a 0 e chega pressionada para o duelo fora de casa. O técnico Paulo Pezzolano também está sob cobrança e pode ter a permanência ameaçada em caso de novo tropeço.

Para a partida, o Colorado não contará com Paulinho, suspenso após receber cartão amarelo na derrota contra o Bahia por 1 a 0. A ausência aumenta os problemas do meio de campo em um momento de forte pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

Onde assistir Santos x Internacional ao vivo pelo Brasileirão

A partida entre Santos e Internacional terá transmissão da Globo, na TV aberta, do Premiere e da GE TV, no YouTube. O jogo será disputado às 21h30, na Vila Belmiro.

Prováveis escalações

O Santos do Técnico Vojvoda não terá o lesionado Vinícius Lira e o suspenso Luan Peres. Zé Rafael e Gabriel Bontempo aparecem como dúvidas. A provável escalação é: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, Oliva e Neymar; Barreal, Gabigol e Rony.

Do lado do Internacional do técnico Pezzolano, Paulinho está fora por suspensão. A tendência é que o time comece com: Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Ronaldo, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero, Borré e Bernabei.