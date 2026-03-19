Veja resultados dos jogos de ontem e tabela do Brasileirão 2026 atualizada

Sete partidas movimentaram a noite desta quarta-feira, 18, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 1, enquanto o Bahia fez 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.

O Athletico-PR bateu o Cruzeiro por 2 a 1, e o Coritiba superou o Mirassol fora de casa por 1 a 0. Em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu o São Paulo por 1 a 0.

No Rio de Janeiro, o Vasco levou a melhor em um jogo movimentado e venceu o Fluminense por 3 a 2. Já na Vila Belmiro, o Internacional derrotou o Santos por 2 a 1.

Na tabela, Palmeiras e São Paulo seguem na liderança, ambos com 16 pontos após sete jogos. O time paulista alviverde leva vantagem nos critérios de desempate.

O Bahia aparece na terceira colocação, com 14 pontos, seguido por Fluminense e Coritiba, ambos com 13, mantendo a disputa pelas primeiras posições equilibrada neste início de campeonato.

Confira os resultados dos jogos de quarta-feira, 18:

Palmeiras 2 x 1 Botafogo

Bahia 2 x 0 Red Bull Bragantino

Athletico-PR 2 x 1 Cruzeiro

Mirassol 0 x 1 Coritiba

Atlético-MG 1 x 0 São Paulo

Vasco 3 x 2 Fluminense

Santos 1 x 2 Internacional

Veja a tabela atualizada do Brasileirão 2026