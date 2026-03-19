Veja resultados dos jogos de ontem e tabela do Brasileirão 2026 atualizada

Brasileirão 2026: Palmeiras e São Paulo seguem na liderança (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
Repórter
Publicado em 19 de março de 2026 às 08h26.
Sete partidas movimentaram a noite desta quarta-feira, 18, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 1, enquanto o Bahia fez 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.
O Athletico-PR bateu o Cruzeiro por 2 a 1, e o Coritiba superou o Mirassol fora de casa por 1 a 0. Em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu o São Paulo por 1 a 0.
No Rio de Janeiro, o Vasco levou a melhor em um jogo movimentado e venceu o Fluminense por 3 a 2. Já na Vila Belmiro, o Internacional derrotou o Santos por 2 a 1.
Na tabela, Palmeiras e São Paulo seguem na liderança, ambos com 16 pontos após sete jogos. O time paulista alviverde leva vantagem nos critérios de desempate.
O Bahia aparece na terceira colocação, com 14 pontos, seguido por Fluminense e Coritiba, ambos com 13, mantendo a disputa pelas primeiras posições equilibrada neste início de campeonato.
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|1
|Palmeiras
|16
|7
|5
|1
|2
|São Paulo
|16
|7
|5
|1
|3
|Bahia
|14
|6
|4
|2
|4
|Fluminense
|13
|7
|4
|1
|5
|Coritiba
|13
|7
|4
|1
|6
|Flamengo
|10
|5
|3
|1
|7
|Athletico-PR
|10
|6
|3
|1
|8
|Grêmio
|8
|6
|2
|2
|9
|Corinthians
|8
|6
|2
|2
|10
|Vasco
|8
|7
|2
|2
|11
|Atlético-MG
|8
|7
|2
|2
|12
|Red Bull Bragantino
|8
|7
|2
|2
|13
|Vitória
|7
|5
|2
|1
|14
|Chapecoense
|6
|5
|1
|3
|15
|Mirassol
|6
|6
|1
|3
|16
|Santos
|6
|7
|1
|3
|17
|Internacional
|5
|7
|1
|2
|18
|Botafogo
|3
|5
|1
|0
|19
|Remo
|3
|6
|0
|3
|20
|Cruzeiro
|3
|7
|0
|3