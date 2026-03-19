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Veja resultados dos jogos de ontem e tabela do Brasileirão 2026 atualizada

O Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 1, enquanto o Bahia fez 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino

Brasileirão 2026: Palmeiras e São Paulo seguem na liderança (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Brasileirão 2026: Palmeiras e São Paulo seguem na liderança (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de março de 2026 às 08h26.

Sete partidas movimentaram a noite desta quarta-feira, 18, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 1, enquanto o Bahia fez 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.

O Athletico-PR bateu o Cruzeiro por 2 a 1, e o Coritiba superou o Mirassol fora de casa por 1 a 0. Em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu o São Paulo por 1 a 0.

No Rio de Janeiro, o Vasco levou a melhor em um jogo movimentado e venceu o Fluminense por 3 a 2. Já na Vila Belmiro, o Internacional derrotou o Santos por 2 a 1.

Na tabela, Palmeiras e São Paulo seguem na liderança, ambos com 16 pontos após sete jogos. O time paulista alviverde leva vantagem nos critérios de desempate.

O Bahia aparece na terceira colocação, com 14 pontos, seguido por Fluminense e Coritiba, ambos com 13, mantendo a disputa pelas primeiras posições equilibrada neste início de campeonato.

Confira os resultados dos jogos de quarta-feira, 18:

  • Palmeiras 2 x 1 Botafogo
  • Bahia 2 x 0 Red Bull Bragantino
  • Athletico-PR 2 x 1 Cruzeiro
  • Mirassol 0 x 1 Coritiba
  • Atlético-MG 1 x 0 São Paulo
  • Vasco 3 x 2 Fluminense
  • Santos 1 x 2 Internacional

Veja a tabela atualizada do Brasileirão 2026

PosiçãoClubePontosJogosVitóriasEmpates
1Palmeiras16751
2São Paulo16751
3Bahia14642
4Fluminense13741
5Coritiba13741
6Flamengo10531
7Athletico-PR10631
8Grêmio8622
9Corinthians8622
10Vasco8722
11Atlético-MG8722
12Red Bull Bragantino8722
13Vitória7521
14Chapecoense6513
15Mirassol6613
16Santos6713
17Internacional5712
18Botafogo3510
19Remo3603
20Cruzeiro3703
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