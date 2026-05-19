Neymar, novatos e veteranos: como os convocados reagiram à convocação?

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 provocou uma enxurrada de reações nas redes sociais. Horas depois de Carlo Ancelotti anunciar os 26 nomes que vão representar o Brasil no Mundial, jogadores passaram a publicar vídeos, mensagens e registros emocionados do momento em que receberam a notícia.

Neymar comemorou junto de patrocinadora

Entre os nomes que mais repercutiram está Neymar. O atacante do Santos, que ainda dividia opiniões por causa da condição física recente, apareceu em publicações celebrando a presença em mais uma Copa do Mundo, numa parceria com a Puma, marca que patrocina o atleta.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por PUMA Football (@pumafootball)

Veja como outros jogadores reagiram:

Alisson Becker (Livepool)

"Louvo ao Senhor por essa convocação!

Que grande honra poder representar meu país! Um privilégio, acompanhado de uma imensa responsabilidade de vestir essa camisa!

Lutaremos com todas as nossas forças para buscar a nossa tão sonhada sexta estrela! Vamos juntos 🇧🇷❤️‍🔥💪🏼""

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Alisson Becker (@alissonbecker)

Weverton (Grêmio)

"1 Coríntios 2:9

Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.

O menino que nasceu no Acre vai disputar mais uma Copa do Mundo. 🙏💙"

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Weverton (@weverton010)

Ibañez (Al-Ahli)

"Obrigado Deus, toda honra e glória a Ti senhor !!

Esse é definitivamente o significado de sonho realizado. Em 2020 eu disse isso abertamente, em 2022 fiquei no quase, mas em 2026 a história vai ser outra. É com muita gratidão que olho pra trás e sinto orgulho da caminhada até aqui. Sei que fiz muito para estar dentro deste seleto grupo. E é uma honra enorme. Obrigado à minha família, meus amigos, meus companheiros de grupo que fizeram parte dessa caminhada. Vou fazer todo possível pra trazer a sexta estrela para o Brasil. Esse é o sonho da minha vida estar numa Copa do Mundo. Aliás... Era. Que Deus abençoe o Brasil!"

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Ibañez (@ibanez41oficial)

Bremer (Juventus)

"O trabalho duro sempre compensa. Obrigado Brasil.

Vou para a minha segunda Copa do Mundo com toda a determinação, energia e com o objetivo de deixa-los orgulhosos. Vamos juntos nessa caminhada."

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Bremer (@bremer)

Douglas Santos (Zenit)

"Hoje é um dia para ficar marcado. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito!

“Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.”

Mateus 6:33"

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Douglas Santos (@douglassantos06)

Lucas Paquetá (Flamengo)

"Para que todos vejam, e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto

Isaías 41:20

Um orgulho imenso representar meu país na minha 2ª copa do mundo!

Obrigado a todos que fizeram parte desse processo

Deus é bom 🙌🏽❤️"

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Lucas Paquetá (@lucaspaqueta)

Fabinho (Al-Ittihad)

"Mais uma oportunidade de viver uma das maiores honras da minha vida: disputar uma Copa do Mundo pelo meu país. Hoje e sempre grato a Deus! Vamos! "

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Fabinho (@fabinho)

Matheus Cunha (Manchester United)

"É Deus foi tão difícil em 22 e eu nem entendia. Hoje sou tão realizado com tudo que o Senhor me deu que não sei como te agradecer por todos os momentos de aprendizado e crescimento. VOU REALIZAR MEU MAIOR SONHO. "

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Matheus Cunha (@cunha)

Raphinha (Barcelona)

"Obrigada DEUS

Que honra que privilégio"

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Raphinha (@raphinha)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

"Aquele menino que jogava descalço em São Gonçalo chegou de novo. Copa do Mundo é o auge da carreira de qualquer jogador e vou pra minha segunda.

Foram três anos e meio de muito trabalho para garantir um lugar entre os 26. Não foi fácil. Obrigado ao mister pela confiança, toda minha família, aos fãs pelo apoio de sempre. VAMOS JUNTOS!!! Somos o Brasil e vamos dar a vida pra trazer a alegria pro nosso país.

Que a história seja diferente!!! Confiem no nosso grupo!!!

O sonho tá vivo!"

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Endrick (Lyon/Real Madrid)

"Obrigado Deus, o Senhor é maravilhoso, a minha primeira Copa Do Mundo com a maior seleção do mundo, só tenho que agradecer a Deus por esse momento, agora é representar a NOSSA NAÇÃO, VAMOS COM TUDO JUNTOS SEMPRE!"

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Endrick 🐆 (@endrick)

Quando a Seleção joga?

A Seleção Brasileira já tem datas definidas para os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. No dia 13 de junho, pega o Marrocos, às 19h (horário de Brasília), em Nova Jersey. Já no dia 19, pega o Haiti, às 21h30 (horário de Brasília), na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília) em Miami.