Corinthians vive início alarmante no Brasileirão e iguala marcas preocupantes do passado

O Corinthians passa por um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Dentro da zona de rebaixamento, com 18 pontos conquistados em 16 rodadas, o Timão registra atualmente sua quarta pior campanha na era dos pontos corridos neste mesmo recorte da competição.

Além da baixa pontuação, a equipe comandada por Fernando Diniz também convive com outro dado preocupante: o pior ataque da Série A. Até aqui, foram apenas 14 gols marcados.

Números aumentam preocupação no Brasileirão

A campanha de 2026 supera apenas os desempenhos registrados pelo clube em 2024, quando somava 12 pontos após 16 jogos, 2006, com 13, e 2023, com 17 pontos conquistados.

O cenário chama atenção até mesmo quando comparado ao ano do rebaixamento. Em 2007, temporada que terminou com a queda inédita para a Série B, o Corinthians tinha 20 pontos conquistados neste mesmo estágio do Brasileirão.

De acordo com o GE, o entendimento é de que o elenco possui qualidade suficiente para ocupar posições mais altas na tabela. Antes do início da temporada, o discurso no clube apontava para uma disputa pelas primeiras colocações e uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Fernando Diniz admite desconforto com situação do clube

Após a derrota por 3 a 1 para o Botafogo, no último domingo, Fernando Diniz não escondeu a insatisfação com a posição do Corinthians na tabela.

“Incômodo muito grande. A primeira coisa que eu quis saber quando acabou o jogo foi se tínhamos entrado na zona. Sensação horrorosa, não podemos mais permitir que o Corinthians esteja nessa situação”, afirmou o treinador em coletiva.

Hugo Souza rejeita discurso de briga contra queda

Apesar do cenário complicado, o elenco mantém o discurso de confiança em uma recuperação ao longo da temporada.

O goleiro Hugo Souza afirmou que o Corinthians precisa encarar a realidade atual, mas rejeitou a ideia de normalizar uma disputa contra o rebaixamento.

“Não podemos pensar na hipótese de estar brigando por rebaixamento, não existe isso. É a realidade que estamos hoje; vamos encarar da melhor maneira possível. Passou da hora de entender que precisamos melhorar e entregar resultado", disse o arqueiro.

Próximos compromissos do Timão

O Corinthians agora divide atenções entre Brasileirão e Libertadores. Antes de voltar a campo pela Série A, o elenco viaja ao Uruguai para enfrentar o Peñarol, na quinta-feira, 21, às 21h30, em Montevidéu.

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo desafio será diante do Atlético-MG, no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.