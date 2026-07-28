Memphis Depay: tudo sobre a possível renovação com o Corinthians

O Corinthians definiu a data para o retorno de Memphis Depay ao CT Joaquim Grava. O atacante holandês está previsto para se reapresentar na próxima quinta-feira, 30, e dará início à etapa final antes da assinatura de seu novo contrato com o clube.

O camisa 10 passará por uma série de exames médicos, procedimento que deve se estender por dois dias. Caso seja aprovado, formalizará a renovação por mais duas temporadas e voltará a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.

De acordo com o GE, clube e representantes do jogador já têm um acordo encaminhado. O novo vínculo terá duração de dois anos e incluirá o parcelamento da dívida de R$ 42 milhões que o Corinthians mantém com Memphis. O montante será quitado em quatro parcelas semestrais de R$ 10,5 milhões, com o primeiro pagamento previsto para fevereiro de 2027.

O atacante buscava um contrato de três anos, mas a diretoria manteve a proposta de dois anos.

O que falta para o acerto

Antes da assinatura, a diretoria optou por seguir o mesmo protocolo aplicado a qualquer contratação. Por esse motivo, o holandês será submetido a uma avaliação médica completa conduzida pelo departamento médico alvinegro. Internamente, existe atenção ao histórico recente de lesões do atacante, que teve participação limitada tanto pelo Corinthians quanto pela seleção da Holanda ao longo da temporada.

De acordo com o GE, o estafe do jogador sustenta que Memphis está recuperado e em condições físicas ideais para retomar os treinamentos. Sua reintegração só acontecerá após a conclusão da renovação contratual.

Como a delegação corintiana viajará para Porto Alegre no domingo, onde enfrentará o Internacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a expectativa é que a assinatura do novo contrato ocorra na próxima segunda-feira.

Se for aprovado nos exames e conseguir regularizar o novo visto de trabalho, Memphis poderá retornar aos gramados na partida de volta diante do Internacional, marcada para 6 de agosto, na Neo Química Arena.