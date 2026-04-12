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Quanto vale o elenco do Corinthians? Derby contra o Palmeiras acontece hoje

Time alvinegro tem elenco menos valioso que o rival, mas aposta em grupo mais experiente para o clássico pelo Brasileirão

Brasileirão 2026: Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo, 12 (Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images)

Brasileirão 2026: Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo, 12 (Marco Galvao/Sports Press Photo/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de abril de 2026 às 06h02.

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O Corinthians recebe o Palmeiras neste domingo, 12, na Neo Química Arena, pela 11ª fase do Campeonato Brasileiro.

O clássico paulista é uma das maiores rivalidades do futebol nacional.

O elenco do Corinthians está avaliado em 154,3 milhões de euros, de acordo com dados do Transfermarkt, cerca de 45% menos do que o do Palmeiras, que tem um grupo estimado em 223 milhões de euros.

A média de valor por jogador também é menor no time alvinegro, com 4,54 milhões de euros, contra 7,43 milhões de euros do rival.

Em relação à idade, o Corinthians apresenta um elenco mais experiente, com média de 27 anos, enquanto o Palmeiras tem média de 25,3 anos. O time comandado por Fernando Diniz conta com três jogadores convocados para seleções principais e outros três para seleções de base, além de sete estrangeiros.

O atacante Yuri Alberto, de 25 anos, é o jogador mais valioso do elenco alvinegro, com valor de mercado estimado em 25 milhões de euros.

Corinthians x Palmeiras

Nos últimos 10 confrontos entre as equipes, o equilíbrio tem marcado o clássico. Foram quatro vitórias do Corinthians, três do Palmeiras e três empates.

Fernando Diniz tem 16 jogos contra o Palmeiras, com três vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Que horas assistir à Corinthians x Palmeiras?

O clássico será disputado neste domingo, 12, às 18h30, na Neo Química Arena.

Onde assistir à Corinthians x Palmeiras?

O confronto será transmitido pela Record, pela CazéTV e pelo Premiere.

Acompanhe tudo sobre:FutebolBrasileirãoCorinthians

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