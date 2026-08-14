Grêmio acerta com bicampeão da Libertadores e 'rodado' pela Europa

O Grêmio encontrou no mercado internacional um reforço com experiência em grandes competições. O clube gaúcho acertou a contratação de Danilo Barbosa, volante de 30 anos que acumula dois títulos da Libertadores e passagens por diferentes equipes do futebol europeu.

O jogador estava no Al Ula, da segunda divisão da Arábia Saudita, e terá novamente Luís Castro como treinador. Os dois já trabalharam juntos no Botafogo, entre 2022 e 2023, período em que o volante ganhou espaço no time carioca.

Danilo Barbosa tem duas Libertadores no currículo

A trajetória de Danilo Barbosa em grandes clubes brasileiros começou pelo Palmeiras. Em 2021, o volante fez parte do elenco que conquistou a Libertadores diante do Flamengo.

Na decisão, disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, o jogador entrou nos minutos finais do segundo tempo e permaneceu em campo durante toda a prorrogação, participando da campanha que terminou com o título continental.

O segundo troféu veio três anos depois, pelo Botafogo. Em 2024, Danilo foi campeão brasileiro e também conquistou novamente a Libertadores.

Na final contra o Atlético-MG, o volante teve uma função importante depois da expulsão de Gregore logo no início da partida. Com um jogador a menos desde os dois minutos, o Botafogo precisou reorganizar o meio-campo, e Danilo participou da estratégia para sustentar a vantagem até o fim.

Relação com Luís Castro pesa no reencontro

A contratação também marca o reencontro entre Danilo e Luís Castro. O técnico português comandou o volante durante sua passagem pelo Botafogo e teve participação importante em sua utilização no clube carioca.

Danilo permaneceu no Botafogo por três anos e meio, com presença frequente entre os titulares. O vínculo com a equipe terminou em 2025, quando o jogador deixou o Brasil para seguir carreira na Arábia Saudita. Agora, os dois voltam a trabalhar juntos, desta vez no Grêmio.

Embora seja formado nas categorias de base do Vasco, Danilo Barbosa não chegou a disputar partidas como profissional pelo clube carioca. Em 2014, foi negociado com o Braga, de Portugal, onde completou sua formação.

O jogador passou posteriormente pelo Valencia, na Espanha, durante a temporada 2015/16. No ano seguinte, foi emprestado ao Benfica, mas enfrentou problemas físicos e teve poucas oportunidades em Portugal.

De volta ao Braga na temporada 2017/18, conseguiu uma sequência maior. Foram 37 partidas, com quatro gols e três assistências.

O desempenho chamou a atenção do futebol francês, e Danilo foi contratado pelo Nice em 2018. O volante permaneceu no clube por três temporadas.

Danilo vinha atuando como zagueiro na Arábia Saudita

Antes de acertar com o Grêmio, Danilo Barbosa defendia o Al Ula. Pelo clube saudita, o jogador disputou 34 partidas, marcou cinco gols e distribuiu três assistências.

Apesar de ser originalmente volante, o brasileiro passou a ser utilizado com maior frequência como zagueiro. A função, no entanto, não é novidade em sua carreira.

Danilo já havia desempenhado esse papel em determinados momentos de suas passagens por Palmeiras e Botafogo, oferecendo ao novo clube mais uma alternativa para a composição do elenco.

O Al Ula ocupa atualmente a 12ª posição da segunda divisão da Arábia Saudita. Agora, Danilo deixa o futebol saudita para iniciar uma nova etapa no Grêmio e reencontrar Luís Castro no futebol brasileiro.