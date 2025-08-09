Augusto Melo é destituído da presidência do Corinthians

Neste sábado, 9, Augusto Melo, foi destituído do cargo de presidente do Corinthians, tornando-se o terceiro a sofrer um impeachment na história do clube.

A assembleia geral de sócios, realizada no Parque São Jorge, contou com 1.413 votos favoráveis ao impeachment e 620 votos pela sua recondução. Houve ainda dois votos nulos e dois brancos. Em maio, o Conselho Deliberativo já havia expressado apoio ao impeachment, com 176 votos a 57.

Eleito em novembro de 2023, Melo enfrentou uma queda drástica de seu capital político no primeiro ano de sua gestão, principalmente devido a investigações da Polícia Civil e do Conselho do clube sobre o pagamento de R$ 25 milhões à Social Media Design como comissão de intermediação no contrato de patrocínio com a VaideBet, uma casa de apostas online.

Com a saída de Melo, Osmar Stabile assume como presidente em exercício até que uma nova eleição indireta seja marcada pelo Conselho Deliberativo do clube.

Veja nota na íntegra:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa a confirmação do impeachment de Augusto Melo da presidência do Clube.

A Assembleia Geral realizada no sábado (9), onde 2037 sócios votaram no Parque São Jorge, foi finalizada com 1413 votos a favor do impeachment, 620 contra, 2 votos em branco e 2 votos nulos.