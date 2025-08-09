Esporte

Augusto Melo é destituído da presidência do Corinthians

Eleito em novembro de 2023, Melo enfrentou uma queda drástica de seu capital político no primeiro ano de sua gestão

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 19h44.

Tudo sobreCorinthians
Saiba mais

Neste sábado, 9, Augusto Melo, foi destituído do cargo de presidente do Corinthians, tornando-se o terceiro a sofrer um impeachment na história do clube.

A assembleia geral de sócios, realizada no Parque São Jorge, contou com 1.413 votos favoráveis ao impeachment e 620 votos pela sua recondução. Houve ainda dois votos nulos e dois brancos. Em maio, o Conselho Deliberativo já havia expressado apoio ao impeachment, com 176 votos a 57.

Eleito em novembro de 2023, Melo enfrentou uma queda drástica de seu capital político no primeiro ano de sua gestão, principalmente devido a investigações da Polícia Civil e do Conselho do clube sobre o pagamento de R$ 25 milhões à Social Media Design como comissão de intermediação no contrato de patrocínio com a VaideBet, uma casa de apostas online.

Com a saída de Melo, Osmar Stabile assume como presidente em exercício até que uma nova eleição indireta seja marcada pelo Conselho Deliberativo do clube.

Veja nota na íntegra:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa a confirmação do impeachment de Augusto Melo da presidência do Clube.
 
A Assembleia Geral realizada no sábado (9), onde 2037 sócios votaram no Parque São Jorge, foi finalizada com 1413 votos a favor do impeachment,  620 contra, 2 votos em branco e 2 votos nulos.
 
Osmar Stabile segue como presidente em exercício até nova eleição indireta, que será realizada com data a definir pelo Conselho Deliberativo do Clube."
Acompanhe tudo sobre:CorinthiansFutebolBets

Mais de Esporte

Boxeador japonês morre de lesão cerebral dias após disputar título

Bahia x Fluminense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Fortaleza x Botafogo: Onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

RB Bragantino x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mais na Exame

Brasil

Governo quer aumentar número de setores fora do tarifaço

Pop

Gurufim: Arlindo Cruz será velado em celebração afrobrasileira; entenda

Um conteúdo Esfera Brasil

Jader Filho defende equilíbrio no gasto público e pede urgência para investimento no metrô do Recife

Tecnologia

Aleksandar Mandic, o sérvio que criou o primeiro e-mail brasileiro