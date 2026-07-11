Relembre o duelo entre Argentina e Suíça pelas oitavas de final da Copa de 2014

Neste sábado, 11, Argentina e Suíça se enfrentam por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 22h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

Porém, esta não é a primeira vez que as seleções se encontram em um mata-mata de Mundial. Na Copa de 2014, disputada aqui no Brasil, os países se enfrentaram nas oitavas de final, em um duelo no qual os argentinos levaram a melhor, mas tiveram trabalho.

Oitavas de final de 2014

Naquela edição, a Argentina venceu os três jogos da fase inicial contra Bósnia, Nigéria e Irã para terminar como líder do Grupo F. Já a Suíça foi a segunda colocada do Grupo E, atrás da França - os europeus bateram o Equador na estreia, foram goleados pelos franceses por 5 a 2 e venceram com facilidade Honduras para confirmar a classificação.

O confronto, que contava com os argentinos como favoritos, acabou sendo uma pedra no sapato para os sul-americanos. Os suíços venderam caro aquela derrota, e o confronto precisou da prorrogação para ser decidido.

A partida até parecia que iria para os pênaltis, mas, aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, Lionel Messi encontrou um espaço e carregou até a entrada da área, quando achou Di María livre, que bateu cruzado para dar a vitória à Argentina.

Reencontro

Dos convocados que fizeram parte daquele encontro em 2014, apenas três estão disputando a Copa do Mundo de 2026. Pelo lado da Argentina está Lionel Messi, grande craque da seleção sul-americana.

Já a Suíça conta com o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez e o meio-campista Granit Xhaka. O volante, que atualmente tem 33 anos, é um dos principais nomes suíços e o capitão de sua seleção.