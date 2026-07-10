Esporte

Fase de grupos copa 2026

Veja jogadores que ainda estão na disputa pela Chuteira de Ouro

A disputa pela artilharia segue acirrada nesta reta final da Copa do Mundo, e grandes craques estão na disputa pelo prêmio

Lionel Messi: o argentino e Mbappé lideram a artilharia da Copa, com 8 gols cada (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Lionel Messi: o argentino e Mbappé lideram a artilharia da Copa, com 8 gols cada (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 10 de julho de 2026 às 16h34.

A Copa do Mundo de 2026 entrou em sua reta final e a disputa pelo título está cada vez mais acirrada. Porém, outro prêmio também vem sendo disputado, com grandes nomes em jogo: o de artilheiro do Mundial.

Lionel Messi e Kylian Mbappé despontam na briga e lideram o quesito, com oito gols cada um. Porém, o francês está na primeira colocação pelos critérios de desempate, que são as assistências. Ele conta com três passes para gol, contra um do argentino.

Porém, com grandes craques disputando a competição, a disputa segue apertada. Logo na sequência aparecem nomes como Erling Haaland, da Noruega, e Harry Kane, da Inglaterra, com sete e seis tentos cada um, respectivamente.

Além disso, mais abaixo aparecem dois nomes que também vêm mostrando seu faro artilheiro na competição, mas que têm uma missão um pouco mais difícil para conquistar a Chuteira de Ouro: Ousmane Dembélé, da França, e Mikel Oyarzabal, da Espanha, que balançaram as redes cinco e quatro vezes, respectivamente.

Veja os artilheiros que ainda disputam a Copa do Mundo

  • Kylian Mbappé – 8 gols
  • Lionel Messi – 8 gols
  • Erling Haaland – 7 gols
  • Harry Kane – 6 gols
  • Ousmane Dembélé – 5 gols
  • Mikel Oyarzabal – 4 gols
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