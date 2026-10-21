O cenário do futebol sul-americano testemunha a consolidação de um projeto que uniu o profissionalismo administrativo à tradicional vocação uruguaia para revelar grandes atletas. Adquirido pelo City Football Group em março de 2017, o antigo Club Atlético Torque iniciou uma metamorfose profunda que atingiu seu ápice esportivo na atual temporada. O clube alcançou a inédita fase semifinal da Copa Sul-Americana de 2026, tornando-se apenas o quarto time do Uruguai a figurar entre os quatro melhores do torneio continental em toda a história.

Além do sucesso internacional, os frutos colhidos dentro de campo também se refletem no cenário doméstico, onde a equipe comandada por Marcelo Méndez demonstra solidez ao liderar o Torneio Clausura do Campeonato Uruguaio, batendo de frente com os gigantes locais.

O salto competitivo foi respaldado por investimentos calculados no mercado de transferências. Desde a entrada do conglomerado internacional, o clube desembolsou mais de 10,6 milhões de euros somente no pagamento de multas rescisórias para a aquisição direta de atletas, uma realidade financeira altamente diferenciada para os padrões do futebol nacional.

"O investimento em um clube uruguaio é interessante para um grupo estrangeiro, em diversas razões econômicas e institucionais; porque no âmbito esportivo, você tem acesso a vagas para torneios continentais disputando um campeonato que é de nivel similar a estaduais do segundo escalão do futebol brasileiro", diz Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

“A prova - aqui repetida mais uma vez - de que a combinação de investimento com gestão profissional gera resultados positivos, ao longo do tempo, de forma consistente, continuada. Não da para saber se a boal vai entrar - parafraseando o atual CEO do Grupo City, proprietários do Montevideu City Torque, mas da para se criarem as condições extra-campo para aumentar as chances dos resultados em campo aparecerem. Essa é a grande lição que fica deste exemplo", afirma Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol.

“O modelo Multi-Club Ownership (MCO) é interessante sob diferentes perspectivas, pois permite integrar gestão profissional, inteligência de mercado e formação de atletas em um mesmo modelo de negócio. O Montevideo City Torque é um exemplo de como essa estrutura pode transformar um clube, ampliar sua competitividade internacional e gerar receitas por meio da valorização de jogadores. Quando bem executado, o modelo combina sustentabilidade financeira, desenvolvimento de talentos e resultados esportivos”, destaca Veridiano Pinheiro, diretor executivo da FutPro Expo, evento anual que reúne clubes, entidades, empresas e profissionais ligados ao futebol.

Entre os principais investimentos estruturados estiveram as contratações de nomes proeminentes como Santiago Rodríguez, Nicolás Siri e Valentín Castellanos — este último um dos maiores expoentes da engrenagem global do grupo. Atualmente, o plantel do elenco está avaliado de forma sólida em 11,10 milhões de euros, atestando o grande ganho de patrimônio esportivo gerado pelas constantes movimentações do mercado.

A valorização institucional do Montevideo City Torque também redefiniu o patamar financeiro e comercial da marca. Graças à vitrine internacional proporcionada pela rede multiclubes, a instituição atraiu novos patrocínios de relevância global, permitindo que a Sociedade Anônima Desportiva (SAD) alcançasse a tão almejada autossustentabilidade nesta temporada de 2026.

O clube passou a operar de forma independente das receitas externas diretas da matriz europeia. Esse crescimento andou lado a lado com o desenvolvimento estrutural, simbolizado pela inauguração da Montevideo City Football Academy em 2021, um complexo de treinamento moderno que custou cerca de 5 milhões de euros e abriga todas as categorias masculinas, femininas e administrativas do clube.

O verdadeiro motor dessa engrenagem opera nas áreas de inteligência e formação de atletas. A reestruturação promovida pela parceria impulsionou radicalmente o departamento de scout, que passou a utilizar bancos de dados e metodologias avançadas idênticas às das principais equipes do grupo pelo mundo. Essa rede de captação otimizada transformou as divisões de base do City Torque em uma referência de excelência no país.

O clube consolidou-se como o segundo maior fornecedor de jovens jogadores para as seleções juvenis do Uruguai. Revelando talentos que geram retornos milionários e transferências contínuas para outros mercados e equipes do próprio conglomerado, a instituição cumpre com exatidão sua missão de formar atletas de alto nível para exportação, unindo inovação técnica com a força do futebol sul-americano.

O império global que chancela o duelo desta noite começou a ser desenhado em 2013, ano de fundação do City Football Group, liderado pelo Manchester City, da Inglaterra, adquirido pelos investidores dos Emirados Árabes ainda em 2008. Desde então, o conglomerado expandiu seus domínios de forma agressiva por todos os continentes.

A lista de clubes geridos ou com participação majoritária da holding inclui o New York City FC nos Estados Unidos (fundado em 2013), o Melbourne City na Austrália (adquirido em 2014), o Yokohama F. Marinos no Japão (parceria iniciada em 2014), o Girona FC na Espanha (comprado em 2017), o Sichuan Jiuniu — atual Shenzhen Peng City — na China (adquirido em 2019), o Mumbai City FC na Índia (2019), o Lommel SK na Bélgica (2020), o Estac Troyes na França (2020) e o Palermo na Itália (2022). Ao entrarem no gramado hoje, Bahia e City Torque mostram que a globalização do esporte não é apenas uma teoria corporativa, mas uma realidade competitiva capaz de monopolizar as fases decisivas das Copas do continente.