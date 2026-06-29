Venda de bebidas alcoólicas na Copa; projeção é de 568 milhões de litros a mais no consumo global

A venda de bebidas alcoólicas volta a acontecer na Copa do Mundo deste ano, nos Estados Unidos, México e Canadá, ao contrário do Mundial de 2022. Naquela ocasião, no Catar, o pedido de proibição teria partido do sheik Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Than, irmão do emir governante do país-sede e a realeza mais ativa no planejamento do torneio, que vetou a comercialização em público - em bares, restaurantes e hotéis, no entanto, estava autorizado.

De acordo com projeção do banco norte-americano Jefferies, a competição deve apresentar o acréscimo de 568 milhões de litros ao consumo global da bebida. O volume equivale a uma alta de 0,3% nas vendas globais de cerveja no ano.

Desta vez, as autoridades das três nações que sediam o evento concordaram em permitir a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante a competição, se valendo, claro, de áreas específicas dos estádios e em fan zones oficiais. Em determinados espaços públicos, ainda estará sujeito às leis locais.

Na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, disputada em meados de 2025, nos Estados Unidos, a venda dentro nas dependências dos estádios também foi liberada, o que é uma prática comum no país em grandes eventos e competições.

Algumas arenas como o BC Place, em Vancouver, proporcionará espaços livres para consumo de álcool destinadas a famílias e torcedores.

Visibilidade para patrocinadores

Quem ganha com essa visibilidade e consumo são alguns dos patrocinadores oficiais da Copa, no caso a AB InBev, que vai utilizar algumas de suas marcas na competição, casos da a Michelob Ultra como patrocinadora global premium e cerveja oficial (liderando o mercado norte-americano), e a Budweiser.

Em comunicado divulgado em março deste ano, a empresa também citou a apresentação da NÜTRL Vodka Seltzer também como patrocinadora oficial, assim como a marca Stella Artois.

Para a Copa do Mundo deste ano, o mercado se prepara para uma receita bilionária. Estima-se que em dois dos principais estádios dos EUA (New York-New Jersey e Dallas), as movimentações com venda de bebidas alcoólicas deve chegar a 30 milhões de dólares.

Se não bastasse isso, as ativações das marcas também geram engajamento e poder de consumo junto ao público. A Michelob escalou nomes como Lionel Messi, Christian Pulisic e o ex-jogador Ronaldo como embaixadores, enquanto a Budweiser tem feito campanhas em massa de "Bud Colecionáveis", ativando bares, áreas de watch parties e plataformas digitais para conectar os torcedores aos grandes momentos da história do torneio.

Além disso, as marcas também marcam presença como patrocinadoras oficiais nas transmissões do evento, garantindo espaço nas principais coberturas multiplataforma, como a exibição da competição no Brasil.

O único empecilho para esse consumo tem a ver com os valores. De acordo com estudo da empresa Football Ground Guite, os preços das cervejas, por exemplo, devem variar entre US$ 3 (R$ 15) e US$ 15 (R$ 70), dependendo da região e estádio.

Estima-se que os mais baratos estarão nos três estádios mexicanos, em Guadalajara, México City e Monterrey, com preços entre US$ 3 (R$ 15) e US$ 6 (R$ 30). No Canadá, em Vancouver e Toronto, os valores devem ficar entre US$ 8 e US$ 10 (R$ 40 e R$ 50).

Já nos Estados Unidos, os menores preços estarão em Atlanta, Boston, Kansas City, Seattle e Dallas, com preços variando entre US$ 8 e US$ 12 (R$ 40 e R$ 60), e os mais caros em San Francisco e Los Angeles, com preços de até US$ 15 (R$ 70).

“A Copa do Mundo movimenta muito a emoção do torcedor e isso normalmente aumenta o consumo por impulso. O problema é que, em uma viagem internacional, especialmente em um Mundial realizado em três países diferentes, o turista também precisa lidar com moedas distintas, taxas de conversão, IOF, variação cambial e custos muito diferentes entre cidades e regiões. Muitas vezes, pequenos gastos diários com alimentação, bebidas, transporte e produtos oficiais parecem inofensivos individualmente, mas acabam gerando um impacto financeiro relevante no final da viagem", explica Patrick Santos, doutor em economia e gerente de planejamento da Multimarcas Consórcios.

“A tecnologia é uma grande aliada para garantir a segurança nos estádios. No Brasil, por exemplo, onde essa lógica já é aplicada nos locais com capacidade acima de 20 mil pessoas, isso ocorre desde o momento do acesso ao estádio: os torcedores utilizam o próprio rosto como forma de ingresso e, a partir disso, esse cadastro facial também pode ser cruzado com dados do governo federal e sistemas de segurança estaduais”, diz Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply ElevenTickets, empresa especializada em acessos por reconhecimento facial.