Lula pede ao TSE cassação da chapa de Flávio por abuso de poder econômico e favorecimento em redes

(Renato Pizzutto/Band)
Repórter
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21h01.
Última atualização em 21 de outubro de 2026 às 21h21.
A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira, 21, e pediu a cassação da chapa do partido PL formada por Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar. Segundo a ação, a empresa de tecnologia Meta, dona de Instagram, Facebook e WhatsApp, e a plataforma X teriam favorecido a candidatura por meio de algoritmos, inteligência artificial e moderação de anúncios.
A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira, 21, para pedir a cassação da chapa de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência e de seu vice, Alfredo Gaspar (PL). A ação aponta suspeitas de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social, com foco em um suposto favorecimento da candidatura do PL pelas plataformas digitais.
A representação foi distribuída ao corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Além da cassação dos registros ou diplomas dos candidatos, a coligação pede que Flávio seja declarado inelegível por oito anos.
A ação sustenta que a Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, e o X teriam beneficiado a chapa adversária por meio de algoritmos de distribuição de conteúdo, ferramentas de inteligência artificial e mecanismos de moderação de anúncios. Segundo a petição, enquanto perfis ligados a Flávio Bolsonaro teriam alcançado visibilidade desproporcional, conteúdos e contas associados à campanha de Lula teriam enfrentado bloqueios e restrições de alcance.
Além disso, a campanha aponta suposto alcance desproporcional das publicações do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos principais aliados de Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Vídeos publicados pelo parlamentar registraram 396,4 mil visualizações no TikTok e 56,1 milhões no Instagram, diferença que o documento atribui a uma possível amplificação algorítmica atípica. A representação cita ainda um levantamento segundo o qual os conteúdos de Nikolas teriam um volume de visualizações muito superior ao de perfis com bases de seguidores maiores.
Entre os pontos apresentados pela coligação está a atuação de uma rede de 255 perfis que teria produzido milhares de publicações com inteligência artificial sem a identificação exigida. Os conteúdos, segundo a ação, incluíam ataques à candidatura de Lula e a aliados do presidente. A rede teria sido monitorada pelo Instituto Democracia em Xeque.
A petição também aponta possíveis diferenças de tratamento em ferramentas de inteligência artificial. De acordo com a campanha petista, a Meta AI e o Grok teriam gerado conteúdos favoráveis ao número eleitoral 22, associado ao PL, mesmo diante de comandos genéricos, enquanto solicitações semelhantes envolvendo o número 13, do PT, teriam sido recusadas ou bloqueadas.
Outro episódio citado envolve o recurso de tradução automática do Instagram. Segundo a ação, comentários críticos a Flávio Bolsonaro teriam sido traduzidos com sentido elogioso, incluindo a expressão future president.
A coligação também questiona a veiculação de anúncios eleitorais financiados por entidades de classe e de publicidade política paga em dólares a partir de contas localizadas nos Estados Unidos, sem a devida identificação de transparência.
A contratação da empresa Elytron pela campanha de Flávio é outro ponto da representação. A petição afirma que a companhia atua com sistemas de inteligência artificial voltados à criação de perfis falsos e à disseminação de desinformação, com base em seu portfólio e em documentos apresentados a autoridades estrangeiras.
O documento cita ainda seminários de comunicação promovidos pelo PL entre 2025 e 2026, com participação de representantes de grandes empresas de tecnologia, nos quais militantes teriam recebido orientações sobre o uso de automação e inteligência artificial na política.
Além da cassação da chapa e da declaração de inelegibilidade, a coligação solicita medidas urgentes para obrigar Meta e X a preservar registros de distribuição de conteúdo, moderação, anúncios e incidentes técnicos desde 16 de agosto de 2026. O pedido inclui dados relacionados à Elytron e às interações com ferramentas de inteligência artificial.
A ação também pede que as plataformas adotem critérios equivalentes no tratamento de conteúdos eleitorais e deixem de privilegiar páginas específicas até o fim do segundo turno. Entre as medidas solicitadas estão a aplicação de filtros iguais no Grok e a suspensão temporária de traduções automáticas de comentários políticos consideradas enviesadas.
A coligação quer ainda que as empresas apresentem esclarecimentos técnicos em 48 horas e forneçam, sob sigilo, documentos internos, relatórios de incidentes e dados sobre o alcance algorítmico das publicações.
Outro pedido envolve a recomposição do alcance de anúncios pagos que a campanha afirma ter perdido em razão de falhas e restrições da Meta nos dias 9 e 10 de outubro. A empresa teria de apresentar um demonstrativo e oferecer entregas prioritárias ou compensações equivalentes antes do encerramento do período eleitoral.
Como fundamento, a petição cita decisões do TSE envolvendo a Meta, manifestações do Ministério Público Eleitoral, alertas do conselho de supervisão da empresa, o Oversight Board, e um comunicado de relatores especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU, divulgado em 21 de outubro, sobre preocupações com restrições à expressão política legítima no Brasil.
A coligação também pede o envio de cópias do processo para apuração de possíveis crimes eleitorais e cibernéticos. As acusações apresentadas na ação ainda dependem de análise da Justiça Eleitoral.
A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva pede a cassação dos registros ou diplomas de Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar. A coligação também solicita que Flávio seja declarado inelegível por oito anos.
Segundo a ação, Meta e X teriam dado visibilidade desproporcional a perfis ligados a Flávio Bolsonaro, enquanto conteúdos associados à campanha de Lula teriam sofrido bloqueios e restrições de alcance. A petição cita algoritmos, ferramentas de inteligência artificial e mecanismos de moderação de anúncios.
A representação afirma que vídeos do deputado federal Nikolas Ferreira registraram 396,4 mil visualizações no TikTok e 56,1 milhões no Instagram. Segundo o documento, a diferença pode indicar uma amplificação algorítmica atípica.
De acordo com a campanha petista, a Meta AI e o Grok teriam produzido conteúdos favoráveis ao número eleitoral 22, do PL, diante de comandos genéricos. Solicitações semelhantes relacionadas ao número 13, do PT, teriam sido recusadas ou bloqueadas.
A coligação pede que Meta e X preservem registros de distribuição de conteúdo, moderação, anúncios e incidentes técnicos desde 16 de agosto de 2026. Também solicita critérios equivalentes para conteúdos eleitorais, esclarecimentos técnicos em 48 horas e documentos internos sob sigilo.
Não. A representação foi distribuída ao corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, e as acusações ainda dependem de análise da Justiça Eleitoral.