Lula pede ao TSE cassação da chapa de Flávio por abuso de poder econômico e favorecimento em redes

RESUMO ＋ A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira, 21, e pediu a cassação da chapa do partido PL formada por Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar. Segundo a ação, a empresa de tecnologia Meta, dona de Instagram, Facebook e WhatsApp, e a plataforma X teriam favorecido a candidatura por meio de algoritmos, inteligência artificial e moderação de anúncios.

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira, 21, para pedir a cassação da chapa de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência e de seu vice, Alfredo Gaspar (PL). A ação aponta suspeitas de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social, com foco em um suposto favorecimento da candidatura do PL pelas plataformas digitais.

A representação foi distribuída ao corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Além da cassação dos registros ou diplomas dos candidatos, a coligação pede que Flávio seja declarado inelegível por oito anos.

A ação sustenta que a Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, e o X teriam beneficiado a chapa adversária por meio de algoritmos de distribuição de conteúdo, ferramentas de inteligência artificial e mecanismos de moderação de anúncios. Segundo a petição, enquanto perfis ligados a Flávio Bolsonaro teriam alcançado visibilidade desproporcional, conteúdos e contas associados à campanha de Lula teriam enfrentado bloqueios e restrições de alcance.

Além disso, a campanha aponta suposto alcance desproporcional das publicações do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), um dos principais aliados de Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Vídeos publicados pelo parlamentar registraram 396,4 mil visualizações no TikTok e 56,1 milhões no Instagram, diferença que o documento atribui a uma possível amplificação algorítmica atípica. A representação cita ainda um levantamento segundo o qual os conteúdos de Nikolas teriam um volume de visualizações muito superior ao de perfis com bases de seguidores maiores.

Quais são as acusações contra as plataformas?

Entre os pontos apresentados pela coligação está a atuação de uma rede de 255 perfis que teria produzido milhares de publicações com inteligência artificial sem a identificação exigida. Os conteúdos, segundo a ação, incluíam ataques à candidatura de Lula e a aliados do presidente. A rede teria sido monitorada pelo Instituto Democracia em Xeque.

A petição também aponta possíveis diferenças de tratamento em ferramentas de inteligência artificial. De acordo com a campanha petista, a Meta AI e o Grok teriam gerado conteúdos favoráveis ao número eleitoral 22, associado ao PL, mesmo diante de comandos genéricos, enquanto solicitações semelhantes envolvendo o número 13, do PT, teriam sido recusadas ou bloqueadas.

Outro episódio citado envolve o recurso de tradução automática do Instagram. Segundo a ação, comentários críticos a Flávio Bolsonaro teriam sido traduzidos com sentido elogioso, incluindo a expressão future president.

A coligação também questiona a veiculação de anúncios eleitorais financiados por entidades de classe e de publicidade política paga em dólares a partir de contas localizadas nos Estados Unidos, sem a devida identificação de transparência.

A contratação da empresa Elytron pela campanha de Flávio é outro ponto da representação. A petição afirma que a companhia atua com sistemas de inteligência artificial voltados à criação de perfis falsos e à disseminação de desinformação, com base em seu portfólio e em documentos apresentados a autoridades estrangeiras.

O documento cita ainda seminários de comunicação promovidos pelo PL entre 2025 e 2026, com participação de representantes de grandes empresas de tecnologia, nos quais militantes teriam recebido orientações sobre o uso de automação e inteligência artificial na política.

O que a campanha de Lula pede?

Além da cassação da chapa e da declaração de inelegibilidade, a coligação solicita medidas urgentes para obrigar Meta e X a preservar registros de distribuição de conteúdo, moderação, anúncios e incidentes técnicos desde 16 de agosto de 2026. O pedido inclui dados relacionados à Elytron e às interações com ferramentas de inteligência artificial.

A ação também pede que as plataformas adotem critérios equivalentes no tratamento de conteúdos eleitorais e deixem de privilegiar páginas específicas até o fim do segundo turno. Entre as medidas solicitadas estão a aplicação de filtros iguais no Grok e a suspensão temporária de traduções automáticas de comentários políticos consideradas enviesadas.

A coligação quer ainda que as empresas apresentem esclarecimentos técnicos em 48 horas e forneçam, sob sigilo, documentos internos, relatórios de incidentes e dados sobre o alcance algorítmico das publicações.

Outro pedido envolve a recomposição do alcance de anúncios pagos que a campanha afirma ter perdido em razão de falhas e restrições da Meta nos dias 9 e 10 de outubro. A empresa teria de apresentar um demonstrativo e oferecer entregas prioritárias ou compensações equivalentes antes do encerramento do período eleitoral.

Como fundamento, a petição cita decisões do TSE envolvendo a Meta, manifestações do Ministério Público Eleitoral, alertas do conselho de supervisão da empresa, o Oversight Board, e um comunicado de relatores especiais do Conselho de Direitos Humanos da ONU, divulgado em 21 de outubro, sobre preocupações com restrições à expressão política legítima no Brasil.

A coligação também pede o envio de cópias do processo para apuração de possíveis crimes eleitorais e cibernéticos. As acusações apresentadas na ação ainda dependem de análise da Justiça Eleitoral.