Cristiano Ronaldo supera Messi e lidera lista dos jogadores mais bem pagos; veja o ranking

Cristiano Ronaldo deve receber US$ 300 milhões (R$ 1,503 bilhão) na temporada 2026/27 e lidera a lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, segundo estimativas da Forbes. A receita do atacante do Al Nassr supera o dobro dos US$ 145 milhões (R$ 726,45 milhões) previstos para Lionel Messi, segundo colocado.

Kylian Mbappé, do Real Madrid, aparece em terceiro, com US$ 100 milhões (R$ 501 milhões). O brasileiro Vinicius Jr., também do clube espanhol, ocupa a quinta posição, com US$ 76 milhões (R$ 380,76 milhões) entre remuneração esportiva e receitas comerciais.

Juntos, os dez nomes do levantamento devem movimentar US$ 942 milhões (R$ 4,719 bilhões) na temporada. Desse valor, US$ 445 milhões estão concentrados em Ronaldo e Messi, o equivalente a quase metade do total.

Os cálculos da revista consideram valores anteriores ao pagamento de impostos e comissões de agentes. A conversão para reais usa a cotação de R$ 5,01 por dólar.

Contrato com Al Nassr sustenta liderança de Ronaldo

A maior parcela dos rendimentos do português vem de sua atividade no futebol. Segundo a Forbes, o Al Nassr deve pagar US$ 250 milhões (R$ 1,2525 bilhão) ao jogador na temporada. Patrocínios e negócios respondem pelos outros US$ 50 milhões (R$ 250,5 milhões).

Aos 41 anos, Ronaldo já ultrapassou US$ 2 bilhões (R$ 10,02 bilhões) em receitas ao longo da carreira, antes dos descontos de impostos e comissões, de acordo com a publicação. A estimativa para seu patrimônio líquido é de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,012 bilhões).

No caso de Lionel Messi, as receitas comerciais superam a remuneração relacionada ao esporte. A projeção é de US$ 75 milhões (R$ 375,75 milhões) em patrocínios e atividades empresariais, ante US$ 70 milhões (R$ 350,7 milhões) pagos pelo Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), liga de futebol dos Estados Unidos e do Canadá.

A carteira comercial do argentino reúne Adidas, Mastercard, OpenAI e Duracell. A Forbes estima que Messi também alcance a marca de US$ 2 bilhões (R$ 10,02 bilhões) em ganhos acumulados na carreira ao longo do próximo ano.

Vinicius Jr. lidera entre os brasileiros

Único brasileiro entre os dez primeiros, Vinicius Jr. tem receitas previstas de US$ 48 milhões (R$ 240,48 milhões) com o futebol e US$ 28 milhões (R$ 140,28 milhões) em atividades comerciais.

O atacante renovou seu vínculo com o Real Madrid até 2032 e mantém acordos publicitários com empresas como Hugo Boss e Vivo.

Logo depois do brasileiro aparece Lamine Yamal, do Barcelona. O espanhol, de 19 anos, ocupa o sexto lugar, com US$ 55 milhões (R$ 275,55 milhões). Na edição anterior do levantamento, a estimativa era de US$ 43 milhões (R$ 215,43 milhões).

A ampliação dos contratos de publicidade explica a maior parte desse avanço. Entre as marcas associadas ao jogador estão American Eagle, Coca-Cola e McDonald's.

O Campeonato Espanhol reúne quatro representantes na lista: Mbappé, Vinicius Jr. e Jude Bellingham, do Real Madrid, e Yamal, do Barcelona.

Kane volta à lista e Salah aparece após transferência

Harry Kane retorna ao grupo dos dez jogadores mais bem pagos pela primeira vez desde 2023. O atacante do Bayern de Munique ocupa a nona posição, com US$ 42 milhões (R$ 210,42 milhões) em receitas estimadas.

Seu retorno ocorre com a saída de Karim Benzema do ranking. O francês, que somava US$ 104 milhões (R$ 521,04 milhões) na edição anterior, rescindiu o contrato com o Al Hilal em agosto.

Mohamed Salah fecha a relação, com US$ 40 milhões (R$ 200,4 milhões). O egípcio deixou o Liverpool e assinou por dois anos com o Trabzonspor, da Turquia. O acordo prevê participação nas receitas de produtos associados à sua imagem.

Com a transferência de Salah, Erling Haaland, do Manchester City, passa a ser o único atleta da Premier League, primeira divisão do futebol inglês, entre os dez primeiros. Kane e Bellingham, por sua vez, fazem a Inglaterra ter dois jogadores no levantamento pela primeira vez desde 2018.

Os dez jogadores mais bem pagos do mundo

Veja as estimativas da Forbes para a temporada 2026/27, com valores em dólares e a conversão para reais:

Os dez jogadores mais bem pagos do mundo