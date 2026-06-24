Brasil x Escócia: Rayan é aposta de Ancelotti para substituir Raphinha na Seleção

Carlo Ancelotti manteve a dúvida sobre a escalação da seleção brasileira para enfrentar a Escócia nesta quarta-feira, 24. Em entrevista coletiva, o treinador italiano não adiantou os onze iniciais, mas confirmou a presença de Neymar entre os relacionados.

Brasil x Escócia se enfrentam nesta quarta-feira, 24, às 19h, de Brasília, no Hard Rock Stadium, em Miami. O confronto é válido pela terceira rodada do grupo C da Copa do Mundo.

Líder da chave, o Brasil tem os mesmos quatro pontos que o Marrocos, mas assume a primeira posição devido ao saldo de gols. Contra a Escócia, buscará a classificação e também a liderança do grupo. Na mesma hora, os marroquinos enfrentam o já eliminado Haiti.

A grande baixa será Raphinha, lesionado. O jogador se machucou contra o Haiti e não enfrentará a Escócia. O jovem Rayan deve ser o titular da posição. Contra os haitianos, o atleta substituiu o camisa 11 e foi aprovado por Ancelotti.

"Rayan quando entrou no lugar de Raphinha fez um bom jogo. Rayan tem muito potencial nesse aspecto. Tenho outros jogadores que podem se adaptar a esse sistema, mas se precisamos de amplitude no campo. Rayan pode fazer esse papel", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Ancelotti não deve poupar contra a Escócia

Buscando a liderança do grupo, Ancelotti não deve poupar contra os europeus. Douglas Santos e Casemiro estão pendurados com cartão amarelo, mas devem ser utilizados como titular.

"Não pensamos em outra coisa que não seja jogar um bom jogo com a melhor escalação possível. O mesmo vale para os jogadores da frente. Temos ideia clara de quem vai substituir Raphinha, não tem como pensar em cartões" afirmou o italiano.

Sobre o que espera do Brasil contra a Escócia, Ancelotti usou por mais de uma vez o último jogo como exemplo:

"Temos que tentar repetir o primeiro tempo contra o Haiti, ter intensidade com bola, ter acertos com bola e evitar erros. Essa é a linha que temos que fazer. A equipe está melhorando no treino, e eu tenho confiança de que vamos seguir melhorando", diz Ancelotti.