Cinco clubes brasileiros entram no top 30 de ranking de melhores bases do mundo

O futebol brasileiro tem cinco clubes entre as 30 melhores bases do mundo, segundo levantamento do Observatório do Futebol CIES, da Suíça. Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Fluminense e Santos aparecem no ranking, que avalia a formação de atletas a partir do desempenho dos jogadores no futebol profissional.

A análise considera atletas que atuam em 49 ligas de primeira divisão ao redor do mundo. Além do número de jogadores formados, o índice leva em conta os minutos em campo, o nível de competitividade das partidas e a idade dos atletas, com maior peso para os mais jovens.

Palmeiras tem a melhor base do Brasil no ranking do CIES

O Palmeiras é o brasileiro mais bem colocado, na 13ª posição, com 65,7 pontos. O desempenho acompanha a projeção internacional de suas revelações e o avanço das vendas de atletas formados na base do clube.

“Hoje, o mercado olha para a base do Palmeiras com o mesmo respeito que olha para grandes academias europeias. A combinação entre tecnologia, metodologia e tempo de maturação faz com que o clube não apenas revele, mas maximize o valor de cada talento”, afirma Cláudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management no Brasil, agência que faz a gestão de carreira do zagueiro Vitor Reis.

“Ainda que nos jogos as equipes sub-17 e sub-20 do Palmeiras venham encontrando mais dificuldade para conquistar os principais títulos, ainda não existe projeto equivalente de formação no Brasil que tenha um plano e método de transição dos atletas para a equipe principal tão bom quanto o deles. Nesse ranking, vão terminar a década liderando entre os brasileiros e sem incômodo do segundo colocado”, ratifica Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas, entre eles Endrick.

São Paulo e Flamengo também estão entre as 20 melhores bases

O São Paulo ocupa a 15ª posição, com 65,5 pontos. O Flamengo aparece em 19º, com 63,1 pontos, e completa o trio de brasileiros entre as 20 melhores bases do levantamento.

A formação de jogadores também tem impacto nas receitas dos clubes, como mostram os valores arrecadados por Flamengo e Palmeiras com a negociação de talentos da base.

“Esse levantamento mostra como o investimento na formação de atletas pode gerar resultados esportivos e também financeiros para os clubes. O fato de Palmeiras e Flamengo estarem ao lado de times como Manchester City e Real Madrid em um ranking de vendas de jogadores formados na base reforça a importância de estruturar esse processo desde a captação até o desenvolvimento do atleta, criando oportunidades para que os talentos cheguem ao futebol profissional e despertem o interesse do mercado internacional”, pontua Thiago Gosling, presidente do Inter de Minas, clube que tem parceria exclusiva com o Flamengo na formação de atletas em Minas Gerais.

Embora a declaração mencione um ranking de vendas, o levantamento apresentado nesta matéria avalia a formação de jogadores com base em critérios de desempenho esportivo.

Formação de atletas gera retorno esportivo e financeiro

O investimento nas categorias de base permite aos clubes abastecer os elencos profissionais e gerar receitas com transferências. O tema está entre os fatores que ajudam a explicar a posição do Brasil no mercado mundial de jogadores formados na base.

“O sucesso da base do Palmeiras e Flamengo, medido pela excepcional qualidade de jogadores saídos de lá e pelo volume líquido gerado em vendas, é resultado da profissionalização e dos investimentos feitos em suas estruturas de gestão. Hoje, elas geram retorno esportivo com títulos no futebol profissional e nas categorias de base, mas também se consolida como um ativo econômico, gerando lucro constante aos clubes por meio da venda de atletas preparados cada vez mais cedo para o alto nível”, explica Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol.

“O que o Palmeiras e Flamengo construíram na base é um reflexo claro de uma indústria que se profissionalizou. Não é mais apenas formação de atletas, é gestão de ativos. Quando um clube investe milhões em estrutura, ele está acelerando um ciclo que envolve captação, desenvolvimento e exposição internacional. O resultado é esse: jogadores cada vez mais preparados saindo mais cedo e sendo negociados por valores que colocam o Brasil em outro patamar no mercado global”, analisa Alexandre Frota, CEO da FutPro Expo, evento anual que reúne clubes, entidades, empresas e profissionais ligados ao futebol.

Fluminense e Santos completam a lista de brasileiros

O Fluminense aparece na 28ª posição, com 59,1 pontos, seguido pelo Santos, em 29º, com 58,7 pontos.

A liderança mundial é do Benfica, de Portugal, que soma 101,3 pontos. Os argentinos River Plate e Boca Juniors completam o pódio, com 97,6 e 96,7 pontos, respectivamente.

Confira as 30 melhores bases do mundo, segundo o CIES