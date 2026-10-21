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Cinco clubes brasileiros entram no top 30 de ranking de melhores bases do mundo

Levantamento do Observatório do Futebol CIES considera quantidade de jogadores formados, nível das competições, minutos disputados e idade

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21h15.

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O futebol brasileiro tem cinco clubes entre as 30 melhores bases do mundo, segundo levantamento do Observatório do Futebol CIES, da Suíça. Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Fluminense e Santos aparecem no ranking, que avalia a formação de atletas a partir do desempenho dos jogadores no futebol profissional.

A análise considera atletas que atuam em 49 ligas de primeira divisão ao redor do mundo. Além do número de jogadores formados, o índice leva em conta os minutos em campo, o nível de competitividade das partidas e a idade dos atletas, com maior peso para os mais jovens.

Palmeiras tem a melhor base do Brasil no ranking do CIES

O Palmeiras é o brasileiro mais bem colocado, na 13ª posição, com 65,7 pontos. O desempenho acompanha a projeção internacional de suas revelações e o avanço das vendas de atletas formados na base do clube.

“Hoje, o mercado olha para a base do Palmeiras com o mesmo respeito que olha para grandes academias europeias. A combinação entre tecnologia, metodologia e tempo de maturação faz com que o clube não apenas revele, mas maximize o valor de cada talento”, afirma Cláudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management no Brasil, agência que faz a gestão de carreira do zagueiro Vitor Reis.

“Ainda que nos jogos as equipes sub-17 e sub-20 do Palmeiras venham encontrando mais dificuldade para conquistar os principais títulos, ainda não existe projeto equivalente de formação no Brasil que tenha um plano e método de transição dos atletas para a equipe principal tão bom quanto o deles. Nesse ranking, vão terminar a década liderando entre os brasileiros e sem incômodo do segundo colocado”, ratifica Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas, entre eles Endrick.

São Paulo e Flamengo também estão entre as 20 melhores bases

O São Paulo ocupa a 15ª posição, com 65,5 pontos. O Flamengo aparece em 19º, com 63,1 pontos, e completa o trio de brasileiros entre as 20 melhores bases do levantamento.

A formação de jogadores também tem impacto nas receitas dos clubes, como mostram os valores arrecadados por Flamengo e Palmeiras com a negociação de talentos da base.

“Esse levantamento mostra como o investimento na formação de atletas pode gerar resultados esportivos e também financeiros para os clubes. O fato de Palmeiras e Flamengo estarem ao lado de times como Manchester City e Real Madrid em um ranking de vendas de jogadores formados na base reforça a importância de estruturar esse processo desde a captação até o desenvolvimento do atleta, criando oportunidades para que os talentos cheguem ao futebol profissional e despertem o interesse do mercado internacional”, pontua Thiago Gosling, presidente do Inter de Minas, clube que tem parceria exclusiva com o Flamengo na formação de atletas em Minas Gerais.

Embora a declaração mencione um ranking de vendas, o levantamento apresentado nesta matéria avalia a formação de jogadores com base em critérios de desempenho esportivo.

Formação de atletas gera retorno esportivo e financeiro

O investimento nas categorias de base permite aos clubes abastecer os elencos profissionais e gerar receitas com transferências. O tema está entre os fatores que ajudam a explicar a posição do Brasil no mercado mundial de jogadores formados na base.

“O sucesso da base do Palmeiras e Flamengo, medido pela excepcional qualidade de jogadores saídos de lá e pelo volume líquido gerado em vendas, é resultado da profissionalização e dos investimentos feitos em suas estruturas de gestão. Hoje, elas geram retorno esportivo com títulos no futebol profissional e nas categorias de base, mas também se consolida como um ativo econômico, gerando lucro constante aos clubes por meio da venda de atletas preparados cada vez mais cedo para o alto nível”, explica Moises Assayag, sócio-diretor da Channel Associados e especialista em finanças no futebol.

“O que o Palmeiras e Flamengo construíram na base é um reflexo claro de uma indústria que se profissionalizou. Não é mais apenas formação de atletas, é gestão de ativos. Quando um clube investe milhões em estrutura, ele está acelerando um ciclo que envolve captação, desenvolvimento e exposição internacional. O resultado é esse: jogadores cada vez mais preparados saindo mais cedo e sendo negociados por valores que colocam o Brasil em outro patamar no mercado global”, analisa Alexandre Frota, CEO da FutPro Expo, evento anual que reúne clubes, entidades, empresas e profissionais ligados ao futebol.

Fluminense e Santos completam a lista de brasileiros

O Fluminense aparece na 28ª posição, com 59,1 pontos, seguido pelo Santos, em 29º, com 58,7 pontos.

A liderança mundial é do Benfica, de Portugal, que soma 101,3 pontos. Os argentinos River Plate e Boca Juniors completam o pódio, com 97,6 e 96,7 pontos, respectivamente.

Confira as 30 melhores bases do mundo, segundo o CIES

PosiçãoClubePaísPontuação
BenficaPortugal101,3
River PlateArgentina97,6
Boca JuniorsArgentina96,7
Vélez SarsfieldArgentina92,0
AjaxHolanda89,9
BarcelonaEspanha89,1
SportingPortugal85,3
Defensor SportingUruguai83,1
Real MadridEspanha76,2
10ºEstrela VermelhaSérvia74,1
11ºNacionalUruguai73,5
12ºDinamo ZagrebCroácia73,2
13ºPalmeirasBrasil65,7
14ºRosario CentralArgentina65,7
15ºSão PauloBrasil65,5
16ºCerro PorteñoParaguai65,0
17ºPeñarolUruguai63,5
18ºAtlético NacionalColômbia63,3
19ºFlamengoBrasil63,1
20ºNewell's Old BoysArgentina62,9
21ºPartizanSérvia62,9
22ºDínamo de KievUcrânia62,7
23ºManchester CityInglaterra62,3
24ºParis Saint-GermainFrança61,8
25ºAnderlechtBélgica61,7
26ºSan LorenzoArgentina61,3
27ºGenkBélgica61,2
28ºFluminenseBrasil59,1
29ºSantosBrasil58,7
30ºArgentinos JuniorsArgentina56,2
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