Esporte

Fase de grupos copa 2026

Inglaterra x RD Congo: veja as escalações confirmadas para jogo da Copa do Mundo

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira, 1º, em Atlanta, por uma vaga nas oitavas; vencedor encara o México no Estádio Azteca

Thomas Tuchel: treinador terá desfalque nesta quarta-feira, 1º (Franck Fife / AFP)

Thomas Tuchel: treinador terá desfalque nesta quarta-feira, 1º (Franck Fife / AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 1 de julho de 2026 às 12h35.

Última atualização em 1 de julho de 2026 às 12h39.

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Inglaterra e República Democrática do Congo estão escaladas para o confronto válido pela segunda fase da Copa do Mundo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 1, às 13h, de Brasília, em Atlanta, e disputam uma vaga nas oitavas de final do torneio.

Quem avançar terá pela frente o México, que garantiu classificação após vencer o Equador por 2 a 0. O duelo está marcado para o próximo domingo, 5, às 21h, de Brasília, no Estádio Azteca.

Veja a escalação da Inglaterra

Thomas Tuchel confirmou o retorno de Declan Rice, que foi preservado na última rodada da fase de grupos devido a um desconforto na panturrilha esquerda. O volante reassume a titularidade no meio de campo.

Na lateral direita, o treinador promoveu Djed Spence para a equipe titular. O setor segue desfalcado de Reece James e Jarell Quansah, ambos lesionados e fora da partida.

Escalação da Inglaterra:

J. Pickord; D. Spence; E. Konsa; M. Guéhi; N. O’Reilly; E. Anderson; D. Rice; J. Bellingham; N. Madueke; M. Rashford e H. Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Veja a escalação da RD Congo

Do lado congolês, Sébastien Desabre confirmou uma formação mais cautelosa para enfrentar os ingleses. A equipe volta a atuar com uma linha defensiva reforçada, utilizando Kapuadi como quinto defensor e apostando em um meio-campo de maior marcação.

No ataque, o treinador definiu Cipenga como companheiro de Yoane Wissa, principal destaque da seleção nesta Copa do Mundo e responsável por três dos quatro gols da equipe no torneio.

Escalação da RD Congo:

L. Mpasi Nzau; A. Wan-Bissaka; A. Tuanzebe; C. Mbemba; A. Masuaku; N. Mukau; N. Sadiki; S. Moutoussamy; N. Mbuku; Y. Wissa e B. Cipenga Técnico: Sebastien Desabre

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