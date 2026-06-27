Terceiros da Copa do Mundo: 5 seleções garantiram vagas; veja quem está na disputa

A disputa pelos terceiros classificados da Copa do Mundo da FIFA 2026 segue aberta após o encerramento de parte da fase de grupos. Com o novo formato do torneio, oito seleções entre os melhores terceiros colocados avançam para a fase de mata-mata, ampliando a competição na etapa eliminatória.

A classificação é definida pelo desempenho entre os 12 terceiros colocados de todas as chaves, levando em conta pontuação e saldo de gols. Apenas as oito melhores campanhas avançam para a próxima fase da Copa do Mundo.

Tabela atual dos terceiros classificados na Copa do Mundo

A disputa está equilibrada, com seleções já confirmadas na próxima fase e outras ainda na briga direta por vaga.

Suécia – 4 pontos, 3 jogos, saldo 0 (classificado)

– 4 pontos, 3 jogos, saldo 0 (classificado) Equador – 4 pontos, 3 jogos, saldo 0 (classificado)

– 4 pontos, 3 jogos, saldo 0 (classificado) Bósnia – 4 pontos, 3 jogos, saldo -1 (classificado)

– 4 pontos, 3 jogos, saldo -1 (classificado) Paraguai – 4 pontos, 3 jogos, saldo -2 (classificado)

– 4 pontos, 3 jogos, saldo -2 (classificado) Senegal – 3 pontos, 3 jogos, saldo +2 (classificado)

– 3 pontos, 3 jogos, saldo +2 (classificado) Irã – 3 pontos, 3 jogos, saldo 0

– 3 pontos, 3 jogos, saldo 0 Croácia – 3 pontos, 2 jogos, saldo -1

– 3 pontos, 2 jogos, saldo -1 Coreia do Sul – 3 pontos, 3 jogos, saldo -1

– 3 pontos, 3 jogos, saldo -1 Argélia – 3 pontos, 2 jogos, saldo -2

– 3 pontos, 2 jogos, saldo -2 Escócia – 3 pontos, 3 jogos, saldo -3

– 3 pontos, 3 jogos, saldo -3 Congo – 1 ponto, 2 jogos, saldo -1

Quem ainda joga e tem chance de garantir vaga entre os terceiros classificados?

Três seleções ainda vão jogar neste sábado, dia 27, para encerrar a fase de grupos, são elas:

Croácia (Grupo L, contra Gana);

Argélia (Grupo J, contra a Áustria);

RD do Congo (Grupo K, contra o Uzbequistão).

Como essas três seleções ainda entram em campo pela rodada final da fase de grupos, o destino de quem já encerrou suas partidas com 3 pontos — como Irã, Coreia do Sul e Escócia — depende desses resultados.

Se a Croácia e a Argélia apenas empatarem ou vencerem seus confrontos, e a RD Congo vencer o Uzbequistão, as três chegam a 4 pontos ou mais. Esse cenário provocaria a eliminação imediata de Irã e Coreia do Sul, que estacionaram nos 3 pontos e seriam ultrapassados na tabela.

Por outro lado, qualquer tropeço também provocam mudanças. Se a Argélia ou a Croácia perderem seus jogos, o saldo de gols delas cai, permitindo que Irã e Coreia do Sul garantam as vagas restantes. Da mesma forma, se a RD Congo não conseguir uma vitória, ela deixa de pontuar o suficiente para entrar no G8, salvando as seleções que estão de fora torcendo contra.

Cenário dos terceiros classificados na Copa do Mundo

A definição dos terceiros classificados da Copa do Mundo segue em aberto para algumas seleções que ainda têm jogos a disputar. Para equipes como a RD do Congo, por exemplo, a classificação depende diretamente da pontuação final e do saldo de gols entre os 12 terceiros colocados de todas as chaves.

Com o avanço da fase de grupos, a tendência é que a disputa pelas últimas vagas para o mata-mata da Copa do Mundo da FIFA 2026 seja decidida nos critérios de desempate.