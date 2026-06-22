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Fase de grupos copa 2026

Após recorde na Copa do Mundo, Messi deve se aposentar? Veja a decisão do craque da Argentina

Com gols de Lionel Messi, a seleção argentina derrotou a Áustria em jogo pela 2ª rodada do Grupo J

Lionel Messi: o craque argentino anotou seu 17ª gol em Copas do Mundo (Divulgação/AFA)

Lionel Messi: o craque argentino anotou seu 17ª gol em Copas do Mundo (Divulgação/AFA)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 16h23.

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A Argentina venceu a Áustria por 2 a 0 nesta segunda-feira, 22, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os argentinos confirmaram sua classificação para o mata-mata do torneio.

O triunfo da seleção sul-americana teve como protagonista Lionel Messi, que alcançou um feito histórico ao se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, chegando a 17 gols no torneio.

Apesar do sucesso da seleção argentina em campos, muitos fãs do craque sofrem com a dúvida sobre o seu futuro no futebol.

Lionel Messi chegou à sua sexta Copa do Mundo . O atacante do Inter Miami chegou ao torneio com a seleção da Argentina em meio à situação de saúde do pai.

Campeão com a Argentina no último Mundial, Messi soma oito prêmios Bola de Ouro e falou sobre aposentadoria. Com 38 anos, quase 39, Messi não estabelece data para encerrar a carreira. A declaração ocorreu em entrevista ao podcast Big Time, da emissora árabe MBC 1.

"Eu sei que, no momento que sentir que não estiver rendendo, que não desfrutar, nem estiver ajudando meus companheiros, deixarei (o futebol)", garantiu o jogador. "Sou muito autocrítico, sei quando estou bem, quando estou mal, quando jogo bem ou quando jogo mal", completou.

Quando será o próximo jogo da Argentina?

A seleção argentina volta a campo pela última rodada da fase de grupos no próximo sábado, 27, às 23h, diante da Jordânia, no AT&T Stadium, em Arlington. Já os austríacos enfrentam os argelinos, também no sábado, 27, às 23h, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

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