Independiente Medellín x Vasco: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana hoje

Puma Rodríguez: Vasco encara o Independiente Medellín pelos playoffs da Sul-Americana (Matheus Lima/Vasco)
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Publicado em 22 de julho de 2026 às 14h03.
O Vasco encara o Independiente Medellín nesta quarta-feira, 22, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 19h, no estádio Atanasio Girardot, na Colômbia.
O Vasco chega para o confronto buscando reagir na temporada. O time carioca briga contra o rebaixamento no Brasileirão e voltou aos gramados na última quinta-feira, 16, após a pausa para a Copa do Mundo, com derrota, sendo superado pelo Vitória por 1 a 0, pela Série A. Já na Sul-Americana a equipe ficou em 2ª lugar em sua chave e mira uma classificação para as oitavas de final do torneio.
Por outro lado, o Independiente Medellín não entra em campo desde o dia 2 de junho, quando atuou pela última vez, antes da Copa de 2026. Os colombianos disputam os playoffs após ficarem na terceira colocação em seu grupo na Libertadores, atrás de Flamengo e Estudiantes.
O duelo entre Independiente Medellín e Vasco terá transmissão da ESPN e do Disney+.
A partida hoje começa às 19h (horário de Brasília).
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira; Adson, Andrés Gómez e Brenner.
Técnico: Pedro Emanuel.
Ichazo; Mena, Escorcia, Joaquín Varela, Hayen Palacios; Didier Moreno, Perlaza, Daniel Cataño, Yony González, Juan Córdoba; Larrosa.
Técnico: Luis Amaranto Perea.
A última participação do Vasco nos playoffs da Copa Sul-Americana não traz boas lembranças para o torcedor vascaíno. Em 2025, o Cruzmaltino disputou esta mesma fase da competição continental e acabou eliminado para o Independiente del Valle.
Na partida de ida, o time carioca foi goleado por 4 a 0, Claudio Spinelli, que atualmente defende o Gigante da Colina, marcou um dos gols dos equatorianos no confronto. No duelo de volta, a partida ficou empatada em 1 a 1 e o Vasco foi eliminado da Sula.