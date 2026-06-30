Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quando é o próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo de 2026?

A seleção argentina, que busca uma vaga nas oitavas de final do Mundial, enfrentará a seleção de Cabo Verde nesta semana

Messi: jogador argentino disputa a artilharia da Copa de 2026 com Mbappé, da França (Paul ELLIS/AFP)

Messi: jogador argentino disputa a artilharia da Copa de 2026 com Mbappé, da França (Paul ELLIS/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 30 de junho de 2026 às 22h11.

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A Argentina volta a campo nesta sexta-feira, 3, diante de Cabo Verde em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

A seleção argentina chega para o duelo após terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Os argentinos derrotaram a Argélia por 3 a 0, a Áustria por 2 a 0 e a Jordânia por 3 a 1.

Cabo Verde não venceu, mas garantiu sua classificação para o mata-mata após três empates, ficando com a 2ª colocação do Grupo H. Os cabo-verdianos empataram com Espanha e Arábia Saudita por 0 a 0 e com o Uruguai por 2 a 2.

Quando é o jogo Argentina x Cabo Verde?

A disputa está marcada para sexta-feira, 3, às 19h (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo Argentina x Cabo Verde?

A partida entra Argentina e Cabo Verde terá transmissão ao vivo pela CazéTV, Globo, SporTV, NSports, SBT e ge.tv.

Messi pode aumentar número de gols

Na Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi soma 6 gols e divide a liderança da artilharia com o francês Kylian Mbappé, que também balançou as redes seis vezes.

Na segunda colocação aparece Erling Haaland, da Noruega, com 5 gols. Já com 4 tentos estão Vinícius Júnior, do Brasil, e o francês Ousmane Dembélé.

Argentina pode enfrentar qual time nas oitavas?

O vencedor do confronto entre Argentina e Cabo Verde enfrentará Austrália ou Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O duelo entre australianos e egípcios será na próxima sexta-feira, 3, às 15h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.
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