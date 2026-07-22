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Casa Branca acusa chinesa do Kimi K3 de burlar sanções e copiar o Claude

Diretor de tecnologia do governo Trump afirma que a chinesa destilou o modelo Fable, da Anthropic, e acessou processadores GB300 na Tailândia para criar o Kimi K3

Kimi K3: modelo da Moonshot AI gerou confusão no mercado (Imagem gerada por IA/Exame)

Kimi K3: modelo da Moonshot AI gerou confusão no mercado (Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 22 de julho de 2026 às 14h22.

O diretor do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, Michael Kratsios, acusou nesta quarta-feira, 22, a chinesa Moonshot AI de ter usado indevidamente modelos de inteligência artificial (IA) americanos e chips restritos da Nvidia para criar o Kimi K3.

"Temos informações de que a Moonshot AI destilou o Fable, da Anthropic, para o desenvolvimento de seu modelo K3", escreveu Kratsios no X. Segundo ele, a empresa montou uma plataforma interna para destilar modelos americanos em larga escala, alternando métodos de acesso para evitar detecção.

A destilação (treinar um modelo com as respostas de outro, mais avançado) é prática legítima quando autorizada; para Kratsios, o problema está na escala e na clandestinidade.

Ele afirmou ainda que a Moonshot adquiriu servidores com processadores GB300, da Nvidia, e os acessou na Tailândia, "provavelmente para treinar seus modelos".

Os GB300 estão entre os chips mais avançados da empresa, e sua venda à China é vedada pelas regras americanas de controle de exportação.

Kratsios não apresentou publicamente as evidências. As empresas ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

O que é o Kimi K3 e por que ele importa?

Lançado na semana passada, o Kimi K3 é apresentado pela Moonshot como o maior modelo de pesos abertos do mundo, com 2,8 trilhões de parâmetros — o que significa que qualquer desenvolvedor poderá baixá-lo e modificá-lo sem pagar licença.

Nos testes divulgados pela própria empresa, fica atrás apenas do Claude Fable 5, da Anthropic, e do GPT-5.6, da OpenAI, no desempenho geral, cobrando uma fração do preço dos rivais.

'Comunismo total da IA': entenda a disputa que divide Claude, ChatGPT e a China

A combinação derrubou as ações de semicondutores no mundo todo, no que foi comparado ao "momento DeepSeek" de 2025, e recolocou em Washington o debate sobre banir modelos chineses.

As declarações de Kratsios vêm no mesmo dia em que o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, defendeu o uso de modelos chineses por empresas americanas — e horas depois de o secretário do Tesouro, Scott Bessent, dizer que o governo estuda sanções contra modelos que contenham propriedade intelectual americana roubada.

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