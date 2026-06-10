Não é Neymar: veja o top 10 dos maiores salários da Seleção Brasileira

Neymar é considerado por muitos o jogador mais popular do Brasil. No entanto, ele está fora do top 10 dos jogadores que mais recebem na Seleção Brasileira, segundo o Capology, site especializado em salários dos jogadores e finanças do esporte.

O craque do Santos recebe R$ 4,14 milhões por mês e, anualmente, seu contrato com o Peixe chega a R$ 53,8 milhões. Além disso, ele ainda tem direito a R$ 85 milhões por valores marketing e direitos de imagem, mas eles não entraram na conta. Vale pontuar que quando defendia o Al-Hilal, Neymar chegou a estar entre os atletas mais bem remunerados do mundo.

Vini Jr no topo

O dono da primeira posição é Vinícius Júnior, do Real Madrid, que recebe R$ 11 milhões e chega a R$ 146,2 milhões por ano. Na segunda posição está o volante Casemiro, que deixou Manchester United - onde recebia R$ 9,4 milhões - e que pode atuar no clube de Messi, o Inter Miami, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Raphinha, do Barcelona, assume o terceiro lugar. A lista ainda conta com outros atletas importantes, como Marquinhos, do PSG, e Bruno Guimarães, do Newcastle. Ao todo, os dez atletas com os maiores salários acumulam cerca de R$ 858,7 milhões.

Já em nível global, as cifras vão muito além do que os jogadores brasileiros estão acostumados. Cristiano Ronaldo, por exemplo, recebe R$ 111 milhões mensalmente, enquanto Messi tem o rendimento perto de R$ 32,3 milhões.

Confira a lista da Seleção Brasileira:

1 - Vini Jr. – mensal: R$ 11,2 milhões | Anual: R$ 146,2 milhões

2- Casemiro – mensal: R$ 9,4 milhões | Anual: R$ 122,6 milhões

3 - Raphinha – mensal: R$ 7,5 milhões | Anual: R$ 97,5 milhões

4 - Ederson – mensal: R$ 7,1 milhões | Anual: R$ 92,4 milhões

5 - Fabinho – mensal: R$ 6,3 milhões | Anual: R$ 81,9 milhões

6 - Marquinhos – mensal: R$ 6,04 milhões | Anual: R$ 78,6 milhões

7 - Gabriel Martinelli – mensal: R$ 4,85 milhões | Anual: R$ 63,1 milhões

8 - Matheus Cunha – mensal: R$ 4,85 milhões | Anual: R$ 63,1 milhões

9 - Ibañez – mensal: R$ 4,4 milhões | Anual: R$ 57,2 milhões

10 - Bruno Guimarães – mensal: R$ 4,3 milhões | Anual: R$ 56,1 milhões