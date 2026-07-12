Maldini será o novo diretor técnico da Itália e terá Leonardo como assessor

O ex-jogador Paolo Maldini, lenda do Milan e da seleção da Itália, será o novo diretor técnico da Federação Italiana de Futebol (FIGC), tendo Leonardo — também ex-jogador, campeão da Copa do Mundo com o Brasil e ex-diretor esportivo do Paris Saint-Germain — como assessor, conforme anunciado pela entidade.

Maldini aceitou a oferta do presidente da FIGC, Giovanni Malagò.

“Maldini sempre foi meu alvo. Achei que ele poderia ser a pessoa certa para supervisionar o setor técnico da FIGC, que envolve não apenas a seleção principal, mas toda a estrutura das seleções de base”, disse o presidente da entidade, em comunicado.

“Em duas semanas, discutimos todos os projetos, entramos em detalhes e Paolo me disse imediatamente que ficaria muito feliz em contar com Leonardo como consultor, porque o trabalho é muito exigente e desafiador. Estou contente, pois tenho uma profunda estima por Leonardo. Há um compromisso de quatro anos que deve nos levar daqui até 2030, à próxima Copa do Mundo, passando pela Eurocopa”, explicou Malagò.

Três edições fora

A Itália ficou de fora da Copa do Mundo de 2026 na repescagem europeia, após uma derrota nos pênaltis contra a Bósnia. Além disso, o país também não se classificou para as edições do torneio de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar.

A última Copa do Mundo disputada pela Itália foi a de 2014, no Brasil, quando o país europeu foi eliminado na fase de grupos, assim como na edição de 2010, na África do Sul.