Sete funções de IA no celular para facilitar a rotina

A maioria dos brasileiros que usa inteligência artificial (IA) já aplica a tecnologia em tarefas do dia a dia. Segundo a pesquisa "Our Life with AI", do Google e da Ipsos, 72% dos adultos conectados no país utilizam IA para apoiar atividades de trabalho. Isso explica por que Apple e outras marcas que operam Android vêm embutindo funções de IA no celular no próprio sistema operacional, sem exigir download de apps extras.

7 ferramentas de IA no celular para facilitar o dia a dia

1. Resumo de notificações e mensagens longas

Grupos ativos de WhatsApp e caixas de e-mail lotadas geram dezenas de alertas por hora. No iPhone, a Apple Intelligence condensa pilhas de notificações em uma frase curta no topo da tela de bloqueio, destacando o que exige ação imediata. No Android, o Gemini Nano processa conversas longas no próprio aparelho — sem enviar dados ao servidor — e exibe um resumo na central de notificações. Nos dois sistemas, o recurso é ativado em Ajustes > Notificações e pode ser configurado por app.

2. Agendamento de eventos por linguagem natural

Em vez de preencher campos de data e hora, o usuário descreve o compromisso em texto corrido. No iPhone, a Siri com Apple Intelligence lê o que está na tela — um e-mail com "almoço na terça às 13h", por exemplo — e sugere a criação automática do evento no Calendário. No Android, o Gemini se conecta ao Google Agenda e interpreta comandos como "crie um bloco de foco às 14h e adicione a busca das crianças às 17h". A IA monta o planejamento em ordem cronológica.

3. Busca visual com o Circule para Pesquisar

O recurso nativo do Android permite segurar a barra de navegação e circular qualquer elemento na tela — o cartaz de um show, o nome de um produto, uma data impressa num panfleto. A IA identifica o conteúdo e oferece ações rápidas, como pesquisar preços ou salvar informações. O equivalente no iPhone é a Inteligência Visual, acessível pelo Controle da Câmera no iPhone 16 ou pelo botão de Ação no iPhone 15 Pro, que identifica objetos, traduz textos e pesquisa produtos apontando a câmera.

Para usar o Circle to Search (ou "Circule para Pesquisar") do Google, você não precisa trocar de aplicativo; basta realizar um comando simples diretamente na tela onde você está (Tom's Guide)

4. Transcrição e resumo de gravações de áudio

Gravar uma reunião ou aula e depois ouvir tudo de novo consome tempo. No iPhone, o app Notas transcreve áudios em tempo real e gera um resumo com os pontos principais via Apple Intelligence. O recurso também funciona em ligações telefônicas — o iOS avisa os participantes de que a conversa está sendo gravada e armazena a transcrição no Notas.

No Android, o app Gravador (nativo na linha Pixel e adaptado pela Samsung) identifica vozes diferentes, transcreve o diálogo e organiza o conteúdo por tópicos. Os dois sistemas processam o áudio no próprio aparelho, sem enviar a gravação para servidores externos.

5. Tradução de páginas e documentos no próprio aparelho

O Safari (iOS) e o Chrome (Android) usam modelos de IA embarcados no dispositivo para traduzir páginas inteiras sem depender de conexão estável. No Safari, a tradução aparece com um toque no ícone da barra de endereço. No Chrome, o Gemini traduz e pode gerar um resumo dos pontos principais do texto, o que é útil para quem precisa filtrar artigos longos em outro idioma durante o expediente.

6. Automação de rotinas por localização e horário

O sistema operacional aprende padrões de comportamento e ajusta o aparelho sem intervenção manual. No Android, as Rotinas do Google e os modos do Galaxy AI ativam o perfil de foco ao detectar o Wi-Fi do escritório, silenciam apps de distração e priorizam contatos urgentes. No iPhone, os filtros de Foco alteram a tela inicial e o comportamento de notificações com base no horário e na localização previstos pelo algoritmo da Apple.

7. Escrita assistida e respostas rápidas no teclado

No iPhone, as Ferramentas de Escrita da Apple Intelligence permitem selecionar qualquer trecho de texto em apps como Mail, Notas ou Mensagens e ajustar o tom — profissional, conciso ou descontraído — sem reescrever do zero. No Android, o Gboard com IA generativa sugere respostas completas com base no conteúdo da conversa aberta, enquanto o Galaxy AI e o Gemini reescrevem mensagens em diferentes registros no próprio campo de texto.

Como ativar as funções de IA no iPhone e no Android?

No iPhone, o passo a passo é: abrir Ajustes; tocar em "Apple Intelligence e Siri"; ativar "Apple Intelligence"; aguardar o download dos modelos de IA com o aparelho conectado ao Wi-Fi. O recurso exige iPhone 15 Pro ou posterior com iOS 18.4 ou superior.

No Android, o acesso varia por fabricante. Em celulares Pixel, o Gemini Nano já vem ativo. Em aparelhos Samsung Galaxy, o caminho é Configurações > Recursos avançados > Galaxy AI. Em ambos os casos, o aparelho precisa de um processador com unidade neural dedicada — o que limita os recursos aos modelos lançados a partir de 2023.