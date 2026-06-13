Os goleiros que mais ficaram sem sofrer gols em Copas do Mundo

Os atacantes costumam ser os jogadores mais comentados durantes as partidas por marcarem gols. Porém, os goleiros também se destacam em baixo das traves após grandes defesas ou por não serem vazados. Afinal, quais goleiros com mais jogos que não tomaram gols na Copa do Mundo?

Goleiros brasileiros aparecem na lista

O top com 12 nomes conta com pelo menos três arqueiros brasileiros, como Taffarel, que ficou oito partidas sem levar gols em 18 jogos que disputou. Ele teve um média de 0,44 jogo sem sofrer gols, segundo os dados divulgados pela FIFA.

Outro nome foi Gilmar, que ficou sete dos 14 jogos que disputou sem sofrer gols durante edições da Copa do Mundo. Ele teve uma média de 0,50 jogo sem ser vazado.

Emerson Leão ficou oito de 14 jogos disputados sem sofrer gols em Copas do Mundo. O goleiro sofreu sete gols, mas teve uma média de 0,57 jogo sem ter suas redes vazadas.

Veja os goleiros com mais partidas sem levar gols em Copas do Mundo

1 - Fabien Barthez e Peter Shilton - 17 jogos no total | 10 sem sofrer gols

2 - Jan Jongbloed - 12 jogos | 8 sem sofrer gols

3 - Emerson Leão - 14 jogos | 8 sem sofrer gols

4 - Sepp Maier e Taffarel - 18 jogos | 8 sem sofrer gols

5 - Hugo Lloris - 20 jogos | 8 sem sofrer gols

6 - Gilmar - 14 jogos | 7 sem sofrer gols

7 - Thibaut Courtois - 15 jogos | 7 sem sofrer gols

8 - Fernando Muslera - 16 jogos | 7 sem sofrer gols

9 - Iker Casillas - 17 jogos | 7 sem sofrer gols

10 - Manuel Neuer - 19 jogos | 7 sem sofrer gols