Onde a seleção brasileira irá treinar para a Copa do Mundo 2026? Veja fotos

A 48 equipes classificadas para a Copa do Mundo da FIFA 2026 já definiram seus centros de treinamento nos três países-sede, Estados Unidos, México e Canadá.

O Brasil ficará na região de Nova York-Nova Jersey, enquanto Argentina e Inglaterra se instalam em Kansas City.

Os chamados Team Base Camps (TBC) funcionarão como a "casa longe de casa" de cada seleção durante a fase de grupos. São nesses locais que jogadores, comissões técnicas e demais funcionários passarão boa parte do torneio, treinando, se recuperando e mantendo a rotina da competição.

Ao todo, são 48 centros de treinamento distribuídos pelos três países, com ampla predominância americana. Trinta e nove das 48 seleções ficarão nos Estados Unidos. Outras sete equipes — Colômbia, Irã, Coreia do Sul, México, África do Sul, Tunísia e Uruguai — terão suas bases no México. Apenas Canadá e Panamá ficarão em território canadense.

Onde o Brasil irá treinar?

A seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, estará instalada no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morris Township, Nova Jersey, como a base da seleção para a Copa do Mundo.

O centro pertence ao New York Red Bulls, da MLS, e figurou entre os espaços mais disputados pelas seleções no processo de escolha.

O complexo é um dos mais modernos da América do Norte: são oito campos em tamanho oficial, entre gramado natural e sintético, todos equipados com tecnologia de rastreamento por câmeras em múltiplos ângulos para análise tática e acompanhamento de desempenho individual. A área total chega a 80 acres.

Durante o Mundial, o espaço ganhará uma estrutura complementar com academia, refeitório e uma ala médica completa — incluindo laboratório de inovação e salas de fisioterapia para preparação e recuperação dos atletas.

Carlo Ancelotti celebrou a decisão. O treinador destacou em nota que o local reúne condições ideais para a pré-temporada e para o período competitivo, e agradeceu publicamente à recepção da equipe gestora do centro.

Inserida no Grupo C, a seleção brasileira terá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na fase de grupos. As partidas acontecerão em três cidades: Nova Jersey, Filadélfia e Miami, todas na Costa Leste do país.

Impacto além das cidades-sede

Um dos aspectos mais relevantes da distribuição dos centros de treinamento é o alcance geográfico do torneio. Das comunidades que receberão seleções, 25 não são cidades-sede de partidas, o que, segundo a FIFA, amplia o impacto socioeconômico da Copa para além dos grandes palcos do Mundial.

"Os centros de treinamento das seleções são parte integrante da estrutura de qualquer Copa do Mundo da FIFA", afirmou Heimo Schirgi, Diretor de Operações da Copa do Mundo da FIFA 2026. "São neles que as equipes criam raízes, treinam, se recuperam e vivenciam o ritmo diário do torneio."

A seleção dos centros foi um processo que começou em 2024, com uma lista inicial de opções oferecida às potenciais classificadas. Após o sorteio dos grupos, em dezembro de 2025, as equipes escolheram suas bases a partir de mais de 60 opções, levando em conta a proximidade com as cidades onde disputariam as partidas da fase de grupos.

Veja onde cada seleção vai treinar na Copa do Mundo 2026