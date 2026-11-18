Um brasileiro de 18 anos alcançou uma marca que chama a atenção quando colocada ao lado dos números de alguns dos principais atacantes do futebol mundial. Andrey Fernandes, promessa das categorias de base do Vasco, soma 42 gols em 50 partidas na temporada de 2026.

Segundo reportagem do UOL, o número é o mesmo de Kylian Mbappé e supera os totais de Lionel Messi e Erling Haaland. Apenas Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro, aparece à frente, com 56 gols.

A diferença é que Andrey construiu sua marca principalmente nas competições de base, enquanto os números dos astros renomados são referentes ao futebol profissional. Ainda assim, a produtividade do atacante ajuda a explicar por que ele passou a receber atenção especial em São Januário e ganhou espaço na Seleção Brasileira Sub-20.

O jovem reforçou a repercussão em sua primeira convocação para a categoria. Na última segunda-feira, 16, marcou três vezes na goleada brasileira por 9 a 0 sobre o Peru, em amistoso disputado no Mangueirão, em Belém. Os gols foram os primeiros dele com a camisa da equipe sub-20.

Quem é Andrey Fernandes?

Nascido em 2008, em Recife, Pernambuco, Andrey Fernandes chegou ao Rio de Janeiro ainda criança para tentar construir uma carreira no futebol. Aos oito anos, ingressou nas categorias de base do Flamengo, onde permaneceu até 2021, quando se transferiu para o Vasco.

A passagem pelo rival também faz parte da trajetória do atacante. Segundo apuração do UOL, a saída do Flamengo esteve relacionada à avaliação de que sua estatura poderia limitar o desenvolvimento. No Vasco, o jogador encontrou espaço para evoluir e passou a se destacar pela capacidade de marcar gols.

Outro aspecto importante de sua formação foi a mudança de posição. Andrey atuava como meia até parte de sua trajetória no sub-17, mas foi deslocado para funções mais ofensivas após chamar a atenção da comissão técnica pela facilidade para finalizar. Atualmente, pode jogar como centroavante, segundo atacante e pelos lados do campo.

Ambidestro, o atacante tem como características a movimentação na área, a capacidade de finalizar com os dois pés e a versatilidade para participar das jogadas fora da posição de referência. Em entrevista à Gazeta Esportiva, em setembro, ele citou Romário e Philippe Coutinho como inspirações e afirmou enxergar semelhanças entre seu estilo e o dos dois ex-jogadores do Vasco, especialmente na função de falso nove.

Como foi a temporada de Andrey Fernandes?

A temporada de 2026 consolidou Andrey como um dos principais nomes da base vascaína. De acordo com o levantamento do oGol, são 42 gols em 50 partidas disputadas em 2026, média de 0,84 por jogo.

O desempenho não ficou restrito à fase classificatória das competições. No Campeonato Brasileiro Sub-20, o atacante teve papel decisivo na campanha do título conquistado pelo Vasco sobre o Palmeiras, em agosto. Depois de perder o primeiro jogo da final por 1 a 0, o time carioca precisava vencer por dois gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Andrey marcou os dois gols da vitória por 2 a 0.

Na semifinal, diante do Santos, o atacante também balançou as redes duas vezes na vitória vascaína por 2 a 0, resultado que levou a decisão para os pênaltis. O Cruz-Maltino venceu a disputa e avançou à final.

A trajetória de gols importantes já vinha de 2025, quando Andrey foi um dos destaques do Vasco na conquista da Copa do Brasil Sub-17. Ele marcou na semifinal e na decisão, além de terminar o torneio entre os principais goleadores.

Qual é a relação de Andrey Fernandes com a Seleção Brasileira?

A primeira convocação de Andrey para a Seleção Brasileira aconteceu em 2025, para a equipe sub-17. Naquele ano, ele participou da campanha do título sul-americano da categoria e também disputou o Mundial Sub-17, no qual o Brasil terminou na quarta colocação.

Neste mês, o atacante recebeu sua primeira oportunidade na equipe sub-20, comandada por Paulo Victor. A estreia aconteceu no segundo amistoso contra o Peru, em Belém. Na vitória por 9 a 0, Andrey marcou três gols: abriu o placar pessoal ainda no primeiro tempo e balançou as redes outras duas vezes no início da etapa final.

Após a partida, o jogador celebrou o início na nova categoria e destacou a importância de marcar logo na primeira convocação:

"Muito feliz pelo hat trick. Três gols pela seleção é sempre algo incrível. Já tinha feito três gols contra a Costa Rica pela Sub-17. E agora na minha primeira convocação para a Sub-20. É muito gratificante. Agradeço a todos da comissão pela confiança em mim", disse à CBF.

A goleada encerrou a preparação da equipe para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, previsto para janeiro de 2027, na Colômbia.

Qual é o contrato de Andrey Fernandes com o Vasco?

O Vasco se movimentou para proteger um dos principais ativos de suas categorias de base. Em maio, o clube renovou o contrato profissional de Andrey até dezembro de 2030, com multa rescisória de 60 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 378 milhões na cotação utilizada pelas reportagens de novembro.

O atacante já teve oportunidades no elenco principal. Em 2025, tornou-se o primeiro jogador nascido em 2008 a atuar pelo profissional do Vasco. Nesta temporada, foi utilizado por Fernando Diniz na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol, mas passou a maior parte do ano novamente integrado ao sub-20.

A tendência, segundo o planejamento divulgado pelo ge, é que Andrey tenha participação mais frequente no elenco principal em 2027. A ideia é que ele continue à disposição da equipe sub-20 em algumas ocasiões, mas passe a ter uma rotina mais próxima do grupo profissional, sob observação da comissão técnica de Pedro Emanuel.

O interesse de clubes europeus também já aparece no noticiário sobre o jogador. O Bournemouth, da Inglaterra, é apontado como um dos times que acompanham sua evolução, embora não exista confirmação de uma proposta oficial. Com contrato longo e multa elevada, o Vasco busca preservar a joia enquanto prepara sua transição definitiva para o futebol profissional.