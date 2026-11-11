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Amistosos pós-Copa rendem R$ 139 milhões à CBF; veja de onde vem o dinheiro

Receita estimada considera os cinco compromissos internacionais do segundo semestre de 2026; entidade ainda aguarda parte do pagamento pelo amistoso contra a Índia

CBF: entidade prevê ganho milionário com amistosos internacionais disputados no segundo semestre de 2026 (Lucas Figueiredo / CBF/Agência Brasil)

CBF: entidade prevê ganho milionário com amistosos internacionais disputados no segundo semestre de 2026 (Lucas Figueiredo / CBF/Agência Brasil)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 18h45.

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A CBF deve receber cerca de R$ 139 milhões com amistosos da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026. Os jogos ocorrerão na Austrália, Índia e Singapura no segundo semestre de 2026. Apesar da receita expressiva, há uma pendência financeira relacionada ao amistoso contra a Índia, com parte do pagamento ainda não recebido.

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A sequência de amistosos da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo de 2026 deve render cerca de US$ 25 milhões (R$ 139,5 milhões) aos cofres da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O valor considera os compromissos disputados no segundo semestre, em partidas na Austrália, na Índia e em Singapura. Os números foram divulgados pela ESPN Brasil.

Apesar da receita expressiva, a entidade ainda enfrenta uma pendência financeira relacionada ao amistoso contra a Índia, realizado em 3 de outubro, em Calcutá. A CBF aguarda o repasse de uma parcela do valor previsto no contrato com a Federação Indiana de Futebol.

Quanto a Seleção arrecadou com os amistosos pós-Copa?

De acordo com a apuração da ESPN Brasil, os valores negociados para os compromissos internacionais foram distribuídos da seguinte forma:

  • Austrália: os dois amistosos disputados em setembro, em Queensland e Townsville, renderam US$ 11 milhões (cerca de R$ 61,38 milhões).
  • Índia: o confronto realizado em 3 de outubro, em Calcutá, foi negociado por US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 22,32 milhões).
  • Data Fifa de novembro: os compromissos do Brasil no período, em Singapura, contra Japão e a seleção local, representam outros US$ 10 milhões (cerca de R$ 55,8 milhões).

Somados, os acordos correspondem a aproximadamente US$ 25 milhões, ou R$ 139,5 milhões, considerando a conversão informada.

Vale mencionar que, embora o amistoso contra a Índia tenha sido negociado por US$ 4 milhões, o pagamento ainda não foi integralmente concluído. A CBF aguarda o repasse da última parcela (cerca de R$ 7 milhões) do acordo firmado com a federação local.

A pendência representa um entrave no balanço financeiro da excursão, que teve a arrecadação como um dos principais resultados para a entidade. De acordo com a ESPN, a expectativa é que o valor restante seja regularizado nas próximas semanas.

Quais são os planos da CBF para os amistosos de 2027?

Depois de uma sequência de compromissos na Ásia e na Oceania, a CBF trabalha para diversificar os adversários da Seleção nas próximas Datas Fifa. Para março de 2027, a entidade busca acordos com seleções europeias.

A possibilidade depende da disponibilidade dos países no calendário internacional. A realização das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2030 pode abrir espaço para amistosos de equipes que ficarem sem partidas em determinadas rodadas.

A CBF também recebeu propostas de federações da América do Norte e Central, que podem oferecer condições financeiras mais vantajosas. A definição dos confrontos, portanto, deve considerar tanto o nível esportivo dos adversários quanto o retorno comercial dos acordos.

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